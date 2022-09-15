تحرك عاجل من الأهلي لـ”منع” كارثة كبرى.. عقوبات الـ100 مليون

اتخذ مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ قرارا حاسما. لتلافِيْ كارثة دولية كبيرة للنادي، بالتزامن مع وجود فريق كرة القدم الأول، فِيْ الدوري الأصفر.

ويتنافس الأهلي فِيْ الدوري الأصفر على الدرجة الأولى، فِيْ الموسم الحالي 2022-2023، بعد الهبوط التاريخي، فِيْ نهاية العام الرياضي الماضي.

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ويحتل الراقي المركز الثاني عشر فِيْ ترتيب الدوري الأصفر برصيد 5 نقاط فقط من فوز واحد وتعادلين وخسارة واحدة.

* إجراءات عاجلة للنادي الأهلي فِيْ القضايا الدولية

وبحسب المشرع الرياضي أحمد الشيخي، فإن النادي الأهلي قد خطى خطوات عملية وجادة. للتعامل مع بعض الشؤون الخارجية للنادي.

وكشف الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن إدارة الأهلي تستهدف حاليًا سحب طلبات التحكيم من محكَمْة الرياضة الدولية “كاس”.

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جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ 13 قضية دولية ضد الأهلي بقيمة تقارب 100 مليون ريال.