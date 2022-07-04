تحرك عاجل من الاتحاد.. مفاوضات جادة مع نجم كريستال بالاس

تاريخ النشر 07/04/2022

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يستمر الحديث عَنّْ جهُود الاتحاد فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، على أمل الصعود إلَّى منصات التتويج المحلية والقارية.

كوياتي (32 عاما) هُو أحد نجوم المنتخب السنغالي الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2022 قبل أن يتأهل إلَّى مونديال قطر.

العمل العاجل من الاتحاد. مفاوضات جادة مع نجم كريستال بالاس

وكشف موقع “فوتبول إنسايدر” البريطاني أن الاتحاد دخل فِيْ مفاوضات جادة لضم السنغالي شيخو كوياتي لاعب وسط كريستال بالاس.

ويحرص الاتحاد على أن يعرض على اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا طويل الأجل وراتبًا مغريًا، خاصة بعد الإفراج عَنّْ جواو موتينيو الذي جدد عقده مع ولفرهامبتون لموسم جديد.

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فشل كريستال بالاس فِيْ إقناع اللاعب بالبقاء مع النادي، حيث انتهى عقد السنغالي فِيْ 30 يونيو، وبالتالي أصبحت المهمة الآن فِيْ أيدي إدارة الاتحاد.

أبرز ما يجب معرفته عَنّْ السنغالي شيخو كوياتي هُو أنه نشط فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 8 سنوات، وارتدى قميص وست هام يونايتد من 2014 إلَّى 2022، ثم انتقل إلَّى كريستال بالاس.

يحمل كوياتي الجنسية البلجيكية، حيث بدأ مسيرته الكروية الاحترافِيْة، قبل أن يعرفه الجمهُور من أجل تجربة أندرلخت.