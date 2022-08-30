تحرك عاجل من الهلال إلَّى اتحاد القدم بقضية كنو والنصر

حرص مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على المضي قدمًا بخطاب رسمي، عقب قرارات مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية الفوز على محمد كانو.

أثارت قضية المحور الدولي محمد كنو جدلا كبيرا على الساحة الرياضية، منذ يناير 2022، عَنّْدما أعلن الهلال فِيْ نفس الوقت عَنّْ تمديد عقد اللاعب، وكشف النصر أنه تولى الخدمات. للاعب. ، متهماً متوسط ​​ميدان المتصدر بالتعاقد مع ناديين، بشرط جزائي يقدر بنحو 27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير إلَّى اللجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أعلن المركز السعودي للتحكيم الرياضي منذ فترة وجيزة “قراراته النهائية” فِيْ قضية النصر ضد كنو والهلال، حيث قررت الهِيْئة بالإجماع ما يلي “إلزام نادي الهلال واللاعب – بالتضامن أو الفردي – دفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال، وتأكيد قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف لمدة 4 أشهر، وتأكيد قرار غرفة فض المنازعات إلَّى تعليق النادي المخالف لمدة شهرين كاملين وفترات تسجيل متتالية.

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أول تعليق لرئيس النصر على “القرارات النهائية” فِيْ قضيتي كنو والهلال

كشف الصحفِيْ الهلالي أحمد العجلان، ظهر اليوم الثلاثاء، عَنّْ تحرك عاجل لمجلس إدارة فهد بن نافل فِيْ قضية كنو ونادي النصر.

وكتب أحمد العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن المصادر أشارت إلَّى أن عودة لاعب الهلال محمد كانو للمشاركة فِيْ المباريات ستكون بعد انتهاء فترة الإيقاف (4 أشهر)، وهُو أمر لا ينطبق. تشمل فترات الإجازة ولكن فترات النشاط.

وأكد العجلان أن إدارة الهلال سترسل رسالة إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفسار عَنّْ مَوعِد العودة الرسمية للاعب.

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