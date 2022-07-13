تحسن ظروف الأعمال فِيْ دبي بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات

سجل مؤشر مديري المشتريات فِيْ دبي أعلى قراءة منذ يونيو 2022، حيث وصل إلَّى 56.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 55.7 نقطة التي سجلها فِيْ مايو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة، وهُو الحد الفاصل بين النمو والانكَمْاش.

جاء هذا الأداء مع تحسن ظروف الأعمال بأسرع وتيرة فِيْ ثلاث سنوات، مدفوعًا جزئيًا بانتعاش قطاعات السفر والسياحة والبناء.

من ناحية أخرى، سجل معدل التضخم فِيْ الإمارة 4.7٪ على أساس سنوي فِيْ مايو، وهُو أعلى معدل منذ 2016.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي فِيْ الإمارات قراءة فوق المستوى المحايد 50 نقطة فِيْ يونيو، لكنه انخفض من 55.6 نقطة فِيْ مايو إلَّى 54.8 نقطة فِيْ يونيو.

وبحسب المؤشر، فقد تحسن أداء القطاع غير النفطي فِيْ كل من الـ19 شهرًا الماضية، مستفِيْدًا من تعافِيْ الأوضاع الاقتصادية بعد رفع قيود فِيْروس كورونا.