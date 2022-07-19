تحضيرا للقمة 31.. بدء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بدأت اليوم أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين وعلى رأسهم مصر.

وذلك تمهِيْدا للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده بعد غد الخميس والذي سيعمل على إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها فِيْ الجزائر فِيْ نوفمبر المقبل.

وأعرب إبراهِيْم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية المشرف على الاتفاقيات والتجارة الخارجية ورئيس الاجتماع فِيْ كلمته عَنّْ ثقته بأن هذه الدورة سيكون لها أثر كبير فِيْ استكَمْال مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال إننا نعلق الكثير من الآمال على دورتنا الخاصة للخروج بقرارات إيجابية تعزز الإنجازات والمكاسب التي تحققت فِيْ إطار العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، لا سيما الموضوعات التي ستعرض على الدورة الحالية للاقتصاد والمجتمع. المجلس الاجتماعي بما فِيْ ذلك التقدم المحرز لاستكَمْال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للوصول إلَّى إعلان الاتحاد الجمركي العربي. والوضع الاقتصادي فِيْ الدول العربية، بعد جائحة كورونا، وغيرها من القضايا المهمة المدرجة فِيْ الملف الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلَّى القمة العربية العادية فِيْ دورتها الحادية والثلاثين فِيْ الجمهُورية الجزائرية.

وأعرب عَنّْ أمله فِيْ التوصل إلَّى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتعاقبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي فِيْ الوقت الحاضر والتي تنعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية، لا سيما مع فِيْما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج فِيْ الاقتصاد العالمي. .

وأشار إلَّى أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد حرص الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك، وتجسيدا للقناعات العربية فِيْ أهمية دعمه وتعزيزه والتمسك برؤيتنا الجديدة فِيْ العمل العربي المشترك، والتي نركز فِيْها على الفرص، التحديات والمتغيرات الاقتصادية فِيْ عالمنا العربي، مما يساهم فِيْ تحقيق أهداف قممنا العربية السابقة. .

من جانبها قالت السفِيْرة هِيْفاء أبوغزاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية فِيْ كلمتها إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي فِيْ دورته غير العادية يعقد فِيْ وسط العديد من التطورات العربية والعالمية، وفِيْ مرحلة ما، تحاول دول العالم، بما فِيْ ذلك دولنا العربية، التعافِيْ من جائحة كوفِيْد. 19، والمضي قدمًا فِيْ تنفِيْذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ولفتت إلَّى أن الاجتماع يأتي فِيْ إطار التحضير لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة فِيْ دورتها العادية الحادية والثلاثين فِيْ الجمهُورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيعمل الاجتماع على التحضير للدورة التنموية والاقتصادية. والملف الاجتماعي لهذه القمة المهمة التي ستعقد بالحضور بعد المؤجلة بسبب الإجراءات الاحترازية من جائحة كوفِيْد -19.

وأوضحت أن مسودة جدول الأعمال تتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وفِيْ مقدمتها دعم الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، واستكَمْال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، و الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلَّى مبادرات عدد من الدول الأعضاء ومبادئ توجيهِيْة لتخصيص أفضل للمياه للزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، وكذلك استكَمْال دراسة حول مشكلة الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.

وقالت إنه على الجانب الاجتماعي، هناك العديد من الموضوعات المهمة، بما فِيْ ذلك الإطار الاستراتيجي لـ “إضفاء الطابع المهني” على العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهُوض بعمل المرأة فِيْ إطار التنمية المستدامة. أهداف 2030، وكذلك إعلان الرياض بشأن الآثار المتباينة لوباء كوفِيْد -19، لرسم مسارات التعافِيْ ودعم الفئات الضعيفة والهشة فِيْ الأوبئة والأزمات.

وشددت على أن جدول الأعمال يتضمن العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، يدور معظمها حول موضوع التعافِيْ من كوفِيْد 19، واستمرار عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة التحديات المهمة التي تواجه المنطقة العربية.

وفِيْ ختام كلمتها شكرت أعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من الأمانة الفنية للمجلس، والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية على الإعداد الجيد لأعمال هذا الاجتماع الذي يمثل الانطلاقة الأولى. من أعمال القمة العربية القادمة التي نأمل أن تحقق النتائج المرجوة منها بما ينعكس إيجاباً على كافة شرائح المجتمع العربي. .

وشارك فِيْ الاجتماع ممثلو وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية فِيْ الدول العربية، بالإضافة إلَّى الدكتور مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومدراء المنظمات العربية المتخصصة المعَنّْية. مع الملفات التي أثيرت فِيْ الاجتماع.