تحفيز نمو بصيلات الشعر ،وقد يبدو نزول الشعر أمرا لا مهرب منه، لكن الدراسات تشير إلى أن مثل هذه القدرية غير حاسمة، حيث حددت مجموعة من الادوية الطبيعية التي تستهدف عمليات تساقط الشعر والأكثر من ذلك، أن هذه العلاجات لا تأتي عادة بآثار سلبية سيئة وهي أقل تكلفة من العمليات الجراحية ويعتبر الشاي الأخضر أحد أكثر العلاجات الواعدة أهمية، كونه قد يدعم نمو الشعر الطبيعي وإعادة نموه.

كيفية تحفيز البصيلات لتكثيف ترقق الشعر

عندما نريد تحفيز نمو بصيلات الشعر نجد أن خبراء التجميل والمتخصصين في علاج مشاكل الشعر قد وضعوا لنا العديد من الوصفات السريعة والسهلة في نفس الوقت، ومنها ما يلي

1- مصل القرفة

تعتبر القرفة من الأعشاب الفعالة في تنشيط الدورة الدموية، حيث تساعد في عملية الوخز في فروة الرأس، وبالتالي فهي تعزز نموها وكثافتها في نفس الوقت.

عند استخدام قناع القرفة للشعر، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة إلى ربع كوب من الصبار، وتدليكه على فروة الرأس لمدة ربع ساعة.

ثم نترك القناع على فروة الرأس لمدة 9 ساعات على الأقل، حتى تمتص فروة الرأس فوائد المزيج جيداً، ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر.

2- مقشر السكر

يعتبر مقشر السكر من أفضل أنواع التقشير التي تزيل بقايا التراكم على فروة الرأس وخاصة الزيوت التي تسد المسام، وبالتالي تؤدي إلى قلة نمو الشعر بشكله الطبيعي.

يزيل مقشر السكر أيضًا السموم والبكتيريا من فروة الرأس، وعند استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر كامل، ستلاحظ الفرق في نمو الشعر.

حيث يمكنك تحضير مقشر السكر بنفسك عن طريق خلط كمية مناسبة من السكر مع كمية كافية من زيت جوز الهند الطبيعي لعمل معجون يمكن دهنه على فروة الرأس.

يستخدم المقشر قبل غسل الشعر بالشامبو، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

3- مساج بالزيت الساخن

يمكنك أيضًا القيام بعملية تحفيز نمو بصيلات الشعر، وذلك بعمل تدليك بالزيت الساخن لفروة الرأس وللشعر نفسه، وقد يكون من أبسط وأروع الوصفات التي تجعل شعرك ينمو بسرعة.

حيث يتم جلب مزيج من مجموعة من الزيوت الطبيعية، بما في ذلك زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والزيت العضوي، وزيت إكليل الجبل، وأي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية الفعالة للشعر.

يتم خلط نسب متساوية من الزيوت ووضعها في دورق مغلق بإحكام لاستخدامه عند الحاجة بشرط تشريب الزيوت في كل مرة عند الاستخدام.

يتم تدليك فروة الرأس جيداً بالزيوت الساخنة، ويتم تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، وذلك لتنشيط الدورة الدموية، ثم يتم تغطية الرأس بكيس بلاستيكي، وذلك للاحتفاظ بحرارة الزيوت طالما ممكن على فروة الرأس.

اتركي الشعر لمدة ساعتين أو أكثر، ثم اغسلي الشعر بالشامبو، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين الفرق في نمو شعرك بشكل ملحوظ، وفي أقصر فترة ممكنة.

أفضل نبات للشعر وإنعاش البصيلات

هناك العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تساعد في تحفيز نمو بصيلات الشعر لدى الرجال والنساء، وتجعل الشعر ينمو في أقل وقت وفترة زمنية، حيث تعالج هذه المنتجات مشاكل الشعر التي تعيق نموه بشكل طبيعي.

1. المينوكسيديل

المينوكسيديل في الأصل علاج فعال لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ولكن من خلال استخدامه ظهر بوضوح أنه يساعد على زيادة نمو الشعر بشكل رائع وسريع.

لأنه يزيد من كثافة الشعر في المساحات الفارغة، فإنه يستخدم ظاهريًا لتحفيز نمو الشعر وتقويته.

2. فيناسترايد

ربما تم إنتاج الفيناسترايد في الأصل لعلاج تضخم البروستاتا لدى الرجال، حيث يعمل على تثبيط نوع الهرمونات التي تساعد على تقوية بصيلات الشعر، وتحفيزها على النمو.

حيث يتم استخدام الدواء عن طريق دهنه على المناطق الفارغة من الشعر، وتدليك فروة الرأس به وتركه على الشعر لعدة ساعات، لمساعدة الشعر على النمو بسرعة.

علاج صبغ بصيلات الشعر عند الرجال

يعاني الكثير من الرجال من مشكلة الصلع التي تؤثر على مظهرهم الخارجي، لذلك فهم يبحثون باستمرار عن شيء يساعدهم على تحفيز نمو بصيلات الشعر وظهورها مرة أخرى بشكل طبيعي.

يجب استخدام العلاجات الموصوفة أو الخلطات الطبيعية لزيادة نمو الشعر، والتي تساعدك على فتح مسام فروة الرأس مرة أخرى ونمو الشعر بشكل طبيعي.

نجد أن حجم بصيلات الشعر وشكلها يحددان سمك وشكل الشعر، سواء كان خفيفًا أم كثيفًا، ونجد أنه كلما كانت البصيلات أقوى كان الشعر أكثر كثافة.

يجب على الرجال الانتباه إلى غسل الشعر باعتدال دون الإفراط أو التقصير، كما أن كثرة استخدام الشامبو خلال الشهر يضعف بصيلات الشعر بمرور الوقت.

على العكس من ذلك، فإن إهمال غسل الشعر يؤدي أيضًا إلى انسداد مسام فروة الرأس، حيث يتراكم عليها الغبار، مع الزيوت التي تفرزها فروة الرأس، أو الزيوت المستخدمة، أو الكريمات التي تستخدم على الرأس.

الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية بصيلات الشعر بشكل خاص، وعلاج فقر الدم إذا كان يصيب الجسم بنسبة كبيرة، لأنه من الأسباب التي تؤثر على توقف نمو الشعر.

تناول غذاء صحي مفيد للجسم، يمكننا من خلاله الحصول على العناصر الغذائية الهامة التي تقوي بصيلات الشعر وتساعد في نموه.

أفضل نصائح منشطات نمو الشعر

هناك العديد من النصائح المهمة التي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، وهي كالآتي