“تحقق الأهلية” مَوعِد نزول الضمان الاجتماعي “الدفعة الجديدة” sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكَمْ فِيْ التاريخ الذي يتم فِيْه تخفِيْض الضمان الاجتماعي فِيْ حسابات المستفِيْدين، حيث زاد فضول المواطنين لمعرفة تاريخ تخفِيْض الضمان الاجتماعي فِيْ حساباتهم المصرفِيْة، خاصة منذ سحب المدفوعات اليوم، وهم يتوقعون رواتبهم غدًا، وسنتابع معك فِيْ هذا المقال كيفِيْة التأكد من انخفاض الأجر قبل أن ينخفض ​​فِيْ الحساب، وكيف، إذا كنت تحصل على أجر أقل مما أنت وعائلتك تستحق، ستحصل على حقك مرة أخرى، وهذا ما سنتابعه معك بإيجاز ومفِيْد بالتفصيل هنا فِيْ هذا المقال، لذا يرجى متابعتنا فِيْ تثقيفِيْ.

هل حصلت على الضمان اليوم

كثير من الناس يسألون هذا السؤال الذي وردناه فِيْ العديد من التعليقات، وهذا من حقك، فنحن نعمل دائمًا على إيصال المعلومة الصحيحة، حيث يسأل المواطنون هل جاء الضمان اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

تاريخ نشر الضمان الاجتماعي

الجواب لا، لم يتم إيداع الضمان اليوم، لكن الإيداع سيبدأ من يوم غد الأربعاء 1 يونيو 2022 د. ج، ويوافق الهجري اليوم الثاني من ذي القعدة لسنة 1443.

معاشات الضمان الاجتماعي

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يتم سحب معاشات المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي ويبقى الوديعة فقط فِيْ بداية يوم الأربعاء.# مطور_الأمن_الاجتماعي pic.twitter.com/WIBa8JdG35 – سفِيْر الضمان الاجتماعي (@ m_r9931) 30 مايو 2022

تم الإفراج عن نتائج الاستحقاق لعدد كبير من الأشخاص أو العائلات التي طلبت الضمان المطور، سواء كانوا مستفِيْدين من نظام التأمين القديم أم لا، وهذا ما تابعناه بالتفصيل فِيْ استحقاق الضمان فِيْ الشهر من شوال 1443.

أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يوليو

تم تأجيل استحقاق الدفعة الجديدة التي سيتم صرفها فِيْ بداية شهر أغسطس المقبل 2022، حيث اعتدنا على الإعلان عن نتائج الأهلية من يوم 20 إلى 25 على أبعد تقدير، ولم يتم نشر نتائج الأهلية للشهر الجديد. أعلن بعد.

جدارة – أهلية

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فِيْ النظام المطور يختلف إصداره عن كل شهر سابق ويتوقع أن يصدر ابتداء من يوم غد. pic.twitter.com/SYJHMuTf2X – سفِيْر الضمان الاجتماعي (@ m_r9931) 23 يوليو 2022

نشر سفِيْر الضمان الاجتماعي منشورًا على Twitter، على أمل أن يتم إصدار الأهلية فِيْ غضون ساعات قليلة، ونأمل أيضًا، وإذا تأخر ذلك، فسيصدر فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر، ولن يبدأ الشهر المقبل حتى يعلم الجميع عن أهليتك.

كيف يمكنني التأكد من صحة راتب الضمان المطور هذا الشهر

هناك طريقة تعلمناها عن كيفِيْة حساب الراتب المستحق على الضمانات المطورة، وهذه الطريقة نتبعها معك فِيْ مقالة حاسبة الضمانات المطورة، حيث يفترض أن الراتب الذي ستحسبه قريب من الراتب الذي تريده تحصل، ويمكن التأكد من الراتب الذي ستحصل عليه من خلال الخطوات التالية

يرجى زيارة الموقع الرسمي للاستعلام عن الضمان المعزز sbis.hrsd.gov.sa.

تسجيل الدخول كالمعتاد (عبر رقم الوصول أو السجل المدني للمستفِيْد الأساسي).

ثم انتقل إلى الأهلية والأهلية.

سوف تجد “دفعة شهر مايو – شوال” أمامك.

ثم اضغط عليها لترى تفاصيلها.

سوف تجد الأهلية والمبلغ.

إذا كان المبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي حسبته على الآلة الحاسبة، فقم بتقديم اعتراض.

سيُطلب منك الأوراق والمستندات التي تثبت أهليتك، يرجى إرفاقها.

سيتم النظر فِيْ طلبك وإذا كنت تستحق المزيد، فسيتم إضافة الفرق لاحقًا.

تحديث جديد نشر سفِيْر الضمان الاجتماعي للتو أنه قد تم إصدار الأهلية للضمان الاجتماعي التي تم تطويرها لهذا الشهر الجديد، وسيتم إيداع حسابات المستحقين فِيْ غضون أيام قليلة من استلام رسالة الأهلية. أعلاه بعد إدخال الرَابِطْ، ويمكنك ترك تعليق أدناه فِيْ حال واجهتك أي مشاكل، ونحن متواجدون لخدمتك على مدار 24 ساعة.