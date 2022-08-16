“تحقيقات الطيران” يعلن تفاصيل تحطم طائرة الثمامة قائدها طيار متدرب

أوضحت مباحث الطيران تفاصيل حادث تحطم طائرة في الثمامة، موضحة أنها تلقت بلاغاً صباح اليوم (الثلاثاء) عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من طراز “تيكنام” مسجلة (HZ-BAD1) لحادث. الإقلاع من مطار الثمامة.

وقال المكتب في بيان إن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة قرابة الساعة 630 صباحا وكان على متنها طيار سعودي “طيار متدرب” في رحلة تدريبية.

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وأضاف المكتب بعد خمس دقائق من الإقلاع، أرسل الطيار نداء استغاثة وفقد الاتصال، وبعد ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران، ووقع حطام الطائرة على بعد خمسة كيلومترات شمال مطار الثمامة.

وتوجهت الجهات الأمنية المناظرة على الفور إلى موقع الحادث، ووجدت قائد الطائرة ميتًا، وتم تشكيل فريق عمل من مكتب مباحث الطيران لتوضيح ملابسات وأسباب الحادث.