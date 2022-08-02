تحقيق حول أموال محمد رمضان.. وهذه حَقيْقَة إيقافه بسبب الفتاة الإسرائيلية

أفادت الأنباء أن اتحاد المهن التمثيلية فِيْ مصر قرر حبس الفنان محمد رمضان ووضعه قيد التحقيق لالتقاط صورة مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زكريا على هامش حفلها فِيْ اليونان.

لكن الكابتن الفنان أشرف زكي نفى استدعاء رمضان للتحقيق، مشيرا إلَّى أنه إذا شارك فِيْ عمل فني مع الإسرائيليين فإنهم سيعارضونه.

وأضاف زكي، فِيْ تصريحات لصحف محلية، أن اتحاد المهن لا علاقة له بالحياة الشخصية للفنانة، حيث ظهر محمد رمضان فقط أثناء التقاط الصور مع تلك الفتاة، وهذا من أعماله.

فِيْ سياق آخر، بدأت الجهات المختصة بمصلحة الضرائب المصرية التحقيق فِيْ أموال الفنان الخاصة، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

اتهم رمضان بالتهرب من ديون 7 ملايين جنيه (3.7 مليون دولار)، منذ 2017، وتقديم سندات مخالفة للواقع، بحسب وسائل إعلام محلية.

فِيْ 27 يونيو، حققت نيابة التهرب الضريبي مع محمد رمضان، بعد أن تقدم بشكوى ضده فِيْ محكَمْة القاهرة الجديدة بالتسوية الضريبية العامة الخامسة.

ينص قانون الضرائب فِيْ مصر على معاقبتك بغرامة لا تقل عَنّْ 1000 جنيه ولا تزيد عَنّْ 5000 جنيه، بالإضافة إلَّى تعويض يعادل الضريبة التي لم يدفعها كل دافع ضرائب خالف هذا القانون بقصد التهرب من الدفع. من الضريبة المستحقة له، بحسب محامي النقض خالد محمد.

وأضاف المحامي أن المتهرب يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه إذا لم يتقدم بالإقرار الضريبي أو تضمن بيانات غير صحيحة، مشيرا إلَّى أن المحكَمْة بالإضافة إلَّى أحكام السجن تفرض غرامات على المتهم. القيمة المالية التي تهرب منها مفهُوم الضرائب العامة.

يأتي ذلك فِيْ وقت تقدم فِيْه المحامي سمير صبري بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي والنائب العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فِيْ بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمة الضرائب. . التهرب وإخفاء الأموال فِيْ مقطع فِيْديو بث على حسابه على Instagram.

لكن رمضان رد فِيْ وقت سابق، خلال التحقيقات معه، بأنه دفع المبالغ السنوية المستحقة له كضرائب، من خلال الأرباح العائدة من أعماله الفنية.