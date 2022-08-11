“تحقيق عاجل مع النصر”.. اكتشاف مؤامرة ضد الاتحاد وحمد الله

ساعة بعد ساعة .. أنباء عَنّْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* أدلة خطرة فِيْ حالة النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق كشف المستشار القانوني خالد المحمادي عَنّْ أدلة خطيرة قد تؤدي إلَّى فتح تحقيق عاجل جديد مع أطراف قضية الحمد الله.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم الخميس “بعد الاطلاع على مشروع قرار اللجنة المهنية بقضية الحمدالله والوقائع والمزايا الواردة فِيْه، لفتني الانتباه إلَّى ما هُو موجود. يعلق على ما يسمى حمد الدوسري، باعترافه بحضور مباراة الاتحاد، وإلقائه عبوة ناسفة، وفرضت عقوبة تأديبية على العميد، بسبب خوضه مباراة فوز الاتحاد، دون جمهُور. . ”

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وأوضح المستشار القانوني أن “الدليل” على تورط نفس الشخص، أي الدوسري، فِيْ تسريب “التسجيلات الصوتية” المتعلقة بقضية الحمد الله لصالح نادي النصر. يتطلب تحقيقا عاجلا من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار المحمدي إلَّى أن التحقيق الجديد ؛ وسيكون هناك اشتباه فِيْ نية “الإضرار” بمصالح نادي الاتحاد، من التسبب فِيْ غياب جماهِيْره، إلَّى تصفِيْة التسجيلات.