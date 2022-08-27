تحليل| أفكار جارسيا تضع النصر على الطريق الصحيح فِيْ دوري روشن

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي النصر من الفوز بأول مباراة له فِيْ دوري روشان السعودي، أمام الوحدة، للموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب فريق نادي النصر لكرة القدم على نظيره الوحدة (1-0)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأحرز الكاميروني فنسنت أبو بكر هدف الفوز فِيْ الدقيقة الثالثة مستخدما تمريرة عرضية لتسديد رأسية فِيْ الزاوية اليمنى لمرم الوحدة.

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وفِيْ السطور التالية تتابع “السعودية الرياضية” أهم النقاط الفنية التي طبقها غارسيا على الوحدة.

بناء من الخلف

واختار المدرب الفرنسي رودي جارسيا البناء من الخلف خلال المواجهة بالنصر والوحدة، والاستحواذ على الكرة فِيْ منطقة الوسط.

تظهر أرقام الفريق الفائز فِيْ المباراة فاعلية الاستحواذ الكلي على الكرة، بعد أن استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 60٪، و 432 تمريرة صحيحة (88٪).

يتكئ على الكرات الطولية

اعتمد رودي جارسيا على الكرات الطويلة فِيْ هجوم سريع، ليستفِيْد من المساحات فِيْ دفاع الوحدة.

قدم نادي النصر 33 تمريرة طويلة من أصل 58 بمعدل إضراب (57٪) وهُو رقم كبير جدًا يوضح أن هذه اللعبة عَنّْصر أساسي فِيْ خطة جارسيا مع النصر فِيْ ظل السرعات فِيْ. خط الهجوم العالمي يمثله فنسنت أبو بكر وأيمن يحيى وخالد الغنام. .

– تقارب الخطوط

يعد تقارب الخطوط أحد مزايا فوز جارسيا، والذي يساعد الفريق على استعادة الكرة بسرعة.

ظهر هذا فِيْ أكثر من مشهد فِيْ الشوط الأول، مع خروج الحارس أوسبينا خارج منطقة الجزاء لمساعدة زملائه فِيْ عملية الاستيلاء على الخطوط، بالنظر إلَّى قدرته على اللعب بتلك القدمين.

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