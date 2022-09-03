تحليل| الأخطاء الفردية.. جارسيا يفشل فِيْ إنقاذ النصر أمام التعاون

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم أول 3 نقاط فِيْ طريقه لاستعادة لقب دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وخسر النصر أمام نظيره التعاون بهدف دون رد فِيْ مباريات الدور الثاني من دوري روشان السعودي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد النصر عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز التاسع.

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فِيْ السطور التالية، تتتبع السعودية الرياضية أهم النقاط الفنية التي أدت إلَّى خسارة الانتصار.

– قلة الرغبة

ولم يبد لاعبو النصر الإرادة الكافِيْة للفوز خلال مباراة اليوم، مما أدى إلَّى خسارة فِيْ مجموع المباراتين وخسارة أول 3 نقاط فِيْ طريقهم لاستعادة اللقب المحلي.

فشل نادي النصر فِيْ بلوغ هدف التعاون ولم يسدد أي كرة على المرمى رغم سيطرة لاعبيه على أرضية المباراة.

قلة الشدة والبطء الهجومي

ومن النقاط السلبية التي ظهرت فِيْ أداء النصر البطء فِيْ خط هجوم الفريق من قبل مهاجمي الفريق، مما تسبب فِيْ ضياع الكرة فِيْ مناطق الخطر.

فشل الفرنسي رودي جارسيا فِيْ خلق الكثافة الهجومية اللازمة لفريقه لتحقيق هدف التعاون، حيث لم يقدم الفريق نفسه كوحدة واحدة اليوم، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن الأجانب لم يؤدوا دورهم. واجبات هجومية.

– أخطاء فردية

الأخطاء الفردية من قبل لاعبي النصر تعَنّْي أن الفريق خسر جميع النقاط الثلاث فِيْ اللحظات الأخيرة، وكلاهما من سامي الناجي، الذي كان يمتلك الكرة فِيْ منطقة الوسط فقط.

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