تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات بالمسجد الحرام استعدادًا للحج

بدأت الإدارة العامة للإحصاء ودعم اتخاذ القرار في تكثيف أعمالها استعداداً لموسم حج 1444 هـ هذا العام، ومراقبة ودعم مركز الإحصاء والمعلومات وإدارة تجربة ضيف الرحمن.

تحليل البيانات

وأوضح مدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم اتخاذ القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي، أن الإدارة العامة تقوم بتحليل البيانات والأرقام من مصادر مختلفة وهي (المسوح الإحصائية، إحصائيات الدوائر، مؤشرات الخدمة لرئاسة الجمهورية). قياس الرضا عن الخدمات)، ثم تحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها لدعم اتخاذ القرار.

تكثيف الأعمال

وأكد المسعودي أن الإدارة العامة كثفت عمل المسوحات الإحصائية من خلال استبيانات مستفيضة في الدراسات الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث تتبعت رحلة الحاج في المسجد الحرام وتعريف الخدمات المقدمة له في أربع محطات رئيسية (الساحات، وأبنية المصلى، وفناء الفناء). والجهد).

كما تقيس الإدارة العامة مدى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة والأداء التشغيلي وانطباعات المستفيدين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، ومتابعة نائب الرئيس العام للقياس، الجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري.