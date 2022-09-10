تحليل سعودي| سانتو يعيد شخصية الاتحاد.. والحفاظ على “الكلين شيت”

وقاد البرتغالي نونو سانتو الاتحاد لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم، خلال المباراة ضد الرائد فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

تغلب الاتحاد على مضيفه الرائد 1-0، سجله المدافع أحمد حجازي، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد سجل الرائد بثلاث نقاط ليحتل المركز العاشر.

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وفِيْ السطور التالية تكشف “السعودية الرياضية” أهم النقاط الفنية خلال المواجهة مع الاتحاد والرائد.

التوازن الدفاعي

من النقاط المضيئة التي تكَمْن فِيْ شخصية وأداء نادي الاتحاد هذا الموسم القوة الدفاعية التي يمتلكها الفريق خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن.

حافظ العميد على نظافة شباكه خلال الأيام الثلاثة الأولى، وتأتي هذه القوة من التنظيم الدفاعي الذي فرضه مدرب الفريق نونو سانتو على اللاعبين، بالإضافة إلَّى اعتماده أسلوب (3-4-3)، مما يمنح الفريق صلابة دفاعية بوجود الثلاثي أحمد حجازي وأحمد شراحيلي عمر هُوساوي.

– لقطات مجانية

نونو سانتو، خلال فلسفته التدريبية مع نادي الاتحاد، يراهن على استخدام الكرات الثابتة فِيْ المباريات الأخيرة، حيث تمكن الفريق من تسجيل هدف الفوز أمس على الرائد بضربة ركنية سجلها أحمد حجازي بعد الكَمْال. تنفِيْذ كورونادو.

– عودة الشخصية.

ومن أهم المزايا الفنية عودة روح وشخصية البطل التي ميزت فريق الاتحاد فِيْ العقود الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

أعطت استعادة النقابة لشخصية البطل قوة الفريق فِيْ المباريات السابقة، كَمْا ساعدت سانتو فِيْ تنفِيْذ تعليماته الفنية.

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