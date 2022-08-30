تحليل كلمة مدرسة الى مقاطع وحروف ، تتميز اللغة العربية الى وجود عالم الأصوات الذي يتعلق بالحروف ، و عند دراسة الأصوات الصوتية، نتعلم الى الطريقة الخاصة بنطق الأصوات بناءً على طبيعتها الفيزيائية وأحادية الصوت ، وياتي ذلك للعمل على تحديد المدى المتعلق بتأثير الأصوات على بعضها البعض عند القيام بدمجها داخل الكلمات ، تابعوا معنا للتعرف على تحليل كلمة مدرسة الى مقاطع وحروف .

ما هو المقطع الصوتي

المقطع اللفظي هو كل جزء من الكلمة يتم نطقه، نتيجة لقذف دفعة من الهواء عبر الرئتين، مما يجعل الفرد يسترخي عند نطق هذا المقطع. ينقسم المقطع إلى

مقطع لفظي مفتوح هو الذي ينتهي بحرف متحرك قصير “b”، أو حرف متحرك طويل “in”.

مقطع لفظي مغلق ينتهي بحرف صامت (ساكن)، مثل “من”، أو حرفين ساكنين، مثل “رهان” عند التوقف.

كما ينقسم إلى قسمين حسب طوله

المقطع اللفظي القصير المقطع الذي ينتهي بحركة قصيرة.

مقطع لفظي طويل هو المقطع الذي ينتهي بحرف متحرك طويل، أو حرف ماد.

تحليل كلمة المدرسة إلى مقاطع لفظية وحروف

يمكن تحليل حروف العلة في اللغة العربية إلى مقاطع صوتية أو مقاطع صامتة، حسب نطقها عند إزالة الهواء من الرئتين، وفيما يلي تحليل كلمة “مدرسة”

MD – RR – S – S.

ما هي المقاطع في اللغة العربية

تنقسم المقاطع الصوتية في اللغة العربية إلى ثلاثة مقاطع رئيسية هي

مقطع قصير مفتوح مقطع لفظي يتكون من حرف صامت وحرف متحرك، مثل (القلم).

مقطع لفظي طويل مغلق بحركة قصيرة هو المقطع الذي يتكون من حرف صامت وحركة، وحرف صامت، مثل (on).

مقطع طويل مغلق ببصمتين وهو المقطع الذي يتكون من حرف صامت وحركة، وحرف صامت، ثم حرف صامت مثل (عازمة).

تحليل كلمة مدرسة الى مقاطع وحروف ، يعتبر تحليل الكلمات من الامور البسيط والتي يسهل التعامل معها من قبل الكثيرين من متعلمين اللغة العربية حول العالم ، حيث تعرفنا على ما هية المقاطع الصوتية ” اللفظية ” ، ومقاطع الأصوات داخل اللغة العربية .