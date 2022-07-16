تحليل 60 عينة يوميًّا للتأكد من سلامة ماء زمزم في المسجد النبوي

تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة المختبر على جمع وتحليل عينات من مياه زمزم المقدسة من كافة مواقعها بالمسجد النبوي. هذا لضمان سلامتك وضمان وصولك الآمن إلى زوار وزوار المسجد النبوي الشريف.

60 عينة في اليوم

وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربي، أن ما يقرب من 60 عينة يتم أخذها يومياً من جميع مواقع مياه زمزم المقدسة مثل الحاويات والمشربيات والخزانات الترابية والصهاريج ونقاط التعبئة ومصادر المياه. بطريقة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 نوبات، وإجراء التحليلات اللازمة للتأكد من أنها آمنة وغير معرضة لأي ملوثات.

سلامة المياه

وأكد الحربي أن معمل المياه يهتم بسلامة المياه ومجهز بأحدث التقنيات وكوادر فنية متخصصة تقوم بأخذ عينات من مياه زمزم وتحليلها في جميع مواقع المسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود في مصلحة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لضمان سلامة المياه وضمان وصولها الآمن لزوار المسجد النبوي وفق توجيهات القادة الحكماء.