تحميل برنامج anydesk 2022 الاصلي، يقدم العديد من الأشخاص المختصين في أجهزة الكمبيوتر والحاسوب الدعم الفني لعائلاتهم واصدقائهم، ولكن في بعض الأحيان يكون هؤلاء الأصدقاء يقيمون في أماكن بعيدة وهذا يجعلك مضطرا لتأجيل تقديم الدعم الفني لهم، ولكن قد يكونون في حاجة ماسة اليه، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم تطبيقا يقوم بتوفير الدعم الفني وانت في منزلك عن طريق الانترنت، وهذا البرنامج يجعلك تحكم في جهاز الشخص الاخر عن طريق الانترنت ودون الحاجة الى الذهاب الى منزله، من خلال التطبيق وسوف نضع لكم كافة المعلومات عنه، تابعونا سوف نتحدث عن تحميل برنامج anydesk 2022 الاصلي، تابعونا.

تحميل برنامج anydesk 2022 الاصلي

يقدم برنامج anydesk 2022 إمكانية التحكم في أجهزة الحواسيب عن بعد، من خلال تنصيب التطبيقات واعدادها وايضا القيام بعمليات الصيانة عن بعد، ويتم تقديم هذه الخدمة بمقابل مادي في بعض الأحيان، فهي من الخدمات التي تعمل على تعديلات كبيرة في الحاسوب مثل اصلاح المشاكل وحل رسائل الأخطاء وايضا اعداد الويندوز وجلب التعريفات الخاصة بالنظام وغيرها من العمليات الإضافية التي تشمل ايضا إدارة المواقع الالكترونية.

خصائص برنامج anydesk 2022 الاصلي

هناك العديد من الخصائص المهمة لتطبيق anydesk 2022 الاصلي والتي من أهمها ما يلي:

يتميز هذا التطبيق يتميز بالسرعة العالية في نقل الملفات من جهاز حاسوب الى جهاز اخر.

أيضا يتميز هذا التطبيق بأنه يقدم خاصية التوازن بين جودة الفيديو والسرعة في خصائص الاتصال.

من خصائص هذا البرنامج أنه اذا حدث تعطيل اثناء التحكم وتباطؤ في تحريك الماوس وظهور المهام على شاشة المتحكم.

يضمن البرنامج تأمين عمليات التحكم حيث يقوم بتشفير وحماية الاتصال ليكون بعيدا عن اعين المتطفلين والمخترقين.

مميزات برنامج اني ديسك للتحكم بالكمبيوتر AnyDesk

هناك العديد من المميزات الخاصة ببرنامج anydesk 2022 الاصلي، والتي من أهمها: