تحميل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويت CSC KW‏ 2023 ، اتاحت الحكومة داخل دولة الكويت العمل على تقديم التطبيق الذي يتعلق بتقديم العديد من الخدمات المدنية للمواطنين ، والذي يمكن للمواطنين العمل على تنزيل تطبيق ديوان الخدمة المدنية عبر الأجهزة الجوال المحمولة في دولة الكويت للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المكتب والمتعلقة بتوظيف الموارد البشرية ، تابعوا معنا .

ديوان الخدمة المدنية الكويتي

يتولى ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الموارد البشرية، من خلال توفير عدد من الكفاءات والمهارات المناسبة في العديد من القطاعات الحكومية داخل الدولة. تستمر مهامها في مراقبة تنفيذ هذه المهام داخل القطاع الوظيفي.

تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويتي

يسعى ديوان الخدمة المدنية منذ نشأته إلى استخدام أحدث التقنيات وتكييفها من خلال تقديم أفضل الخدمات والتقنيات لمساعدة جميع موظفي الحكومة الكويتية في وظائفهم اليومية. وعليه، أطلقت تطبيق الديوان عبر الأجهزة المحمولة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التي يقدمها موقع الديوان بكل سهولة ويسر.

قم بتنزيل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويتي CSC KW 2023

يمكنك تحميل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويتي من خلال روابط التحميل التالية

تنزيل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويتي CSC KW 2023 على الكمبيوتر

كما يمكن للأفراد تنزيل تطبيق الديوان من خلال أجهزة الكمبيوتر المختلفة على النحو التالي

تنزيل BlueStacks ““.

ابدأ تنزيل التطبيق عبر مسار التنزيل المختار.

قم بتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد الانتهاء من عملية التنزيل.

قم بتشغيل BlueStacks، ثم انتقل إلى متجر Play.

اذهب إلى مربع البحث واكتب “مكتب الخدمة المدنية”.

سيظهر تطبيق الديوان ويقوم بتحميله وتشغيله من واجهة البرنامج.

تطبيق الخدمات الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية

تسعى الحكومة الكويتية إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع الديوان الإلكتروني من خلال تطبيقها الإلكتروني. يقدم عدد كبير من الخدمات وهي كالتالي

أخبار ديوان الخدمة المدنية.

الإعلانات والمناقصات.

خدمة اتصل بنا.

امكانية التسجيل لموظفي القطاعات الحكومية.

ة البيانات الشخصية والوظيفية والمالية.

بيانات الحضور والغياب اليومية.

تفاصيل الإجازة والرصيد.

تلقي الرسائل المتعلقة بالوظيفة.

تلقي التنبيهات والإعلانات وما إلى ذلك.

طلب تسجيل الدخول لديوان الخدمة المدنية

يمكن للأفراد تسجيل الدخول إلى الحساب المسجل مسبقًا في طلب ديوان الخدمة المدنية باتباع ما يلي

قم بتنزيل التطبيق وتشغيله عبر روابط التنزيل المرفقة أعلاه.

الضغط على خدمات موظفي الدولة.

أدخل الرقم المدني للمستخدم.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

بيان راتب ديوان الخدمة المدنية الكويتي

يمكن لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت استخراج بيان راتب من تطبيق ديوان الخدمة المدنية على النحو التالي

قم بتنزيل التطبيق وتشغيله.

أدخل تفاصيل تسجيل الدخول لحساب المستفيد.

انقر فوق “بياناتي”.

اضغط على البيانات المالية.

حدد الشهر الذي سيتم استخراج بيان الراتب الخاص به.

انقر فوق تفاصيل الأهلية.

بيانات الوظيفة لموظف في الخدمة المدنية

يمكن لجميع موظفي الحكومة الاطلاع على بيانات الوظيفة من خلال التطبيق على النحو التالي

قم بتنزيل التطبيق وتشغيله.

تسجيل الدخول.

اختيار خدمات موظفي الدولة.

انقر فوق بياناتي.

حدد “البيانات الوظيفية” من القائمة.

إجازات الموظف من تطبيق ديوان الخدمة المدنية

فيما يلي خطوات الاستعلام عن إجازات الموظفين من خلال تطبيق ديوان الخدمة المدنية

قم بتشغيل تطبيق الهاتف بعد تثبيته.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الموظف.

اختر عطلتي من الواجهة.

انقر فوق “خدمة ائتمان الإجازات”.

عرض تفاصيل الإجازات بعد ظهورها.

رقم خدمة عملاء ديوان الخدمة المدنية الكويتي

يوفر ديوان الخدمة المدنية عددًا من أرقام الاتصال المختلفة لتسهيل إمكانية طرح الأسئلة والاستفسارات مع جميع الخدمات المتاحة من خلاله. فيما يلي أرقام خدمة العملاء لديوان الخدمة المدنية الكويتي

الرقم المختصر 133.

رقم الهاتف 1828888.

رقم الواتس اب 0096522333668.

رابط لديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت portal.csc.gov.kw

يمكن لجميع المستفيدين من ديوان الخدمة المدنية الدخول مباشرة إلى الموقع الجديد “” وتسجيل الدخول إلى الحساب المسجل سابقاً، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الوقت، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

تحميل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الكويت CSC KW‏ 2023 ، يعد من الخدمات التي تسعى الحكومة الكويتية الى تحقيق العديد من الخدمات فيما يتعلق بالوظائف البشرية ، كما وضحنا لكم طريقة طلب تسجيل الدخول لديوان الخدمة المدنية .