تحميل تطبيق وين تكامل 2022_2023 اخر اصدار للاندرويد والايفون ، تطبيق وين way in هو تطبيق خاص لاستلام المواد التموينية والخبز وكافة المحروقات في جمهورية سوريا ويتم الدخول إليه برابط مباشر ويمكن تنزيل التطبيق عبر هاتف الأندرويد والآيفون وهو يتحدث كل شهر وكان آخر إصدار للتحديث لعام 2022 م، وسهل تطبيق وين على المواطنين في سوريا واستلام مساعدتهم بشكل إلكتروني.

تحميل تطبيق وين way in التحديث الجديد 2022

حيث تم تحديث تطبيق وين لشهر أيلول لعام 2022 ويمكن من خلاله التسجيل والاستلام الدورة الجديدة من المواد التموينية الخاصة بالخبز والبنزين والمحروقات في سوريا وذلك عبر البطاقة الذكية الخاصة بالبرنامج، وأنا الشركات السورية الخاصة بالتجارة والمحروقات أن التسجيل يكون على طلب المواد المدعومة مثل السكر والأرز لشهر أيلول وسيكون بداية من يوم الجمعة لعام 2022 وان سبب التأخر نتيجة عطل في سيرفرات تطبيق وين، واستعدت وزاره التجارة الداخلية الخاصة بالمستهلك على توزيع الدورة الجديدة للمواد المدعومة من خلال البطاقة الذكية وقالت إنه بدا إرسال الرسائل للمواطنين المرفقة أسماؤهم في البرنامج.

التعديل الجديد لتحديث برنامج وين 2022

اشتمل تحديث برنامج وين لعام 2022 والخاص بالمساعدات السورية على عدة تحديثات وتعديلات وكان من أبرزها:

تم إلغاء الزيت.

وكذلك تم إلغاء الأرز من البرنامج.

وتم تخفيض كمية السكر من أربعة إلى اثنين كيلو كما هو موضح في الرسالة التي وردت إلى المستفيدين.

وجاءت أسعار المواد المدعومة للدورة الجديدة عبر تطبيق وين حيث بلغ سعر الأرز المدعوم الف ليره سوريه والارز غير المدعوم 3500 ليرة سورية والسكر غير المدعوم بلغ سعره 3800 ليرة سورية.

كيفيه تنزيل برنامج وين على الموبايل

يمكن تنزيل برنامج وين على الهاتف الذكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

ان يجب عليك تنزيل تطبيق وين المطور من الروابط المباشرة من هنا.

بعد أن يتم تنزيل التطبيق يجب عليك فتحه وإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص.

وسوف يقوم النظام بإرسال رسالة على هاتفك تحمل رقم التحقيق يجب عليك إدخاله.

يجب عليك عرض معلومات البطاقة واسم ورقم لوحة السيارة ونوع الوقود والمحافظة.

يمكن الوصول إلى معلومات التطبيق والميزات من أعلى يمين الشاشة.

يجب عليك النقر على وين من خصائص التطبيق لتتمكن من الحصول على محطات الوقود القديمة.

وأخيرا يجب عليك إظهار قائمة المعلومات حول محطات البنزين.

تنزيل تحديث برنامج وين way in المعدل الجديد 2022

يمكن تنزيل برنامج وين المعدل الجديد وتثبيت التطبيق مباشر على هواتف الأندرويد والآيفون، وبعد تحديث التطبيق ساعد المواطنون على الحصول لكافة المستحقات الخاصة بهم من مواد غذائية والنفطية ويعتمد التطبيق على بطاقة ذكية معتمدة من قبل الحكومة، ويوزع التطبيق نوعين من البطاقات وهما بطاقة آلية وبطاقة عائلية تستطيع من خلال البطاقة الحصول على سلة غذائية مكونه من السكر والخبز والارز وكذلك الغاز والمازوت والبطاقة الآلية تحتوي على البنزين وخدمات أخرى.

يتيح تطبيق وين الى كافة المواطنين في سوريا المساعدات الغذائية والنفطية حيث يتمكن المواطن من خلال التطبيق التسجيل وعرض بياناته ومعرفة موعد استلام المساعدات الغذائية عبر رقم الهاتف الخاص به.