تحميل رواية العار سلمان رشدي pdf ، قد سعى العديد من الافراد ممن يبحثون على رواية العار سلمان رشدي بالتسائلات حول التعرف على رواية سلمان رشدي والتي اطلق عليها اسم العار ، وجاء ذلك البحث من قبل القراء ومحبي الكتاب عن تلك الأعمال الأدبية التي استطاعت تحقيق النجاح بمواهبهم الفنية ،لذلك سنوضح أهم المعلومات المتعلقة برواية العار سلمان رشدي وكيفية تحميلها.

تنزيل رواية سلمان رشدي. pdf

تعتبر رواية العار للروائي سلمان رشدي من أهم أعماله الأدبية التي صدرت عام 1983 م، لكنها لا تزال محل اهتمام الكثير من القراء حول العالم. بعد الأعمال المشينة التي قام بها، وماذا سيحدث له عندما يترك وظيفته ويعيش مع ابنته في جنوب إفريقيا، وتعرضوا للاعتداء بعد ذلك، ويمكنك قراءة هذه الرواية بصيغة pdf مباشرة “”.

من هو سلمان رشدي

اسمه الكامل أحمد سلمان رشدي. ولد في بومباي بالهند في 19 يونيو 1947 م أثناء الوجود البريطاني في الهند. وهو مواطن بريطاني من أصل هندي. أما عن دراسته ؛ درس سلمان رشدي في بريطانيا وتخرج من كلية كينجز في كامبريدج، ليبدأ مسيرته المهنية ككاتب وروائي بإصدار كتابه “Grimos”، وحصل على عدد من الجوائز الأدبية على عدد من الكتب الأخرى، لكن هذا لم يفعل. منعه من إثارة الجدل، بسبب روايته التي اعتبرها كثيرون من العرب معرضين بشدة للنبي الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم -.

أهم أعمال سلمان رشدي

لم تصدر الأعمال الأدبية الأدبية للكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي بالعربية، لكن المترجم عبد الكريم ناصيف يعتبر المترجم الأكثر ترجمة لكتبه، وفيما يلي أهم أعمال الروائي سلمان رشدي

غريموس.

أطفال منتصف الليل.

الأرض تحت قدميها.

اخر تنهد مغربي.

ابتسامة جاكوار.

الأرض تحت قدميها.

لوكا ونار الحياة.

شاليمار المهرج.

سنتان وثمانية أشهر وثمانية وعشرون يومًا وليلة.

كيشوت (روايته الأخيرة).

تحميل رواية العار سلمان رشدي pdf ، حيث تعد تلك الرواية المسمى بالعار للروائي والكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي من أعماله الأدبية المهمة التي نشرت سنة 1983 م ، كما تطرقنا الى اهم المعلومات عن الكاتب البريطاني الهندي ومسيرته المهنية .