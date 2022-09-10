تحميل رواية عقد زواج عرفي وائل ومريم كاملة pdf، يتناول كتاب عقد زواج عرفي احوال الزواج السائدة في مصر من الزواج العرفي وغير الشرعي القائم على عقد بسين الزوجين بدون حفل وشهرة، وهذا الكتاب “الرواية” المصري الذي يحاكي مشاكل العلاقات الزوجية الغير شرعية، ويمثل الكتاب قصة مريم ووائل وزاوجهم والمشاكل التي تدور بسبب الزواج العرفي بينهم، لما يمثله من عادات الزواج المصري بين الافراد، يمثل ايضًا هذا الكتاب العادات التي تقوم على الزواج الغير شرعي بين الرجل والمرأة.

تحميل رواية عقد زواج عرفي وائل ومريم

لتحميل رواية زواج عرفي وائل ومريم يتعين الدخول إلى المكتبة الإلكترونية التالية التي من خلالها يتم توفير الكتب والروايات بشكل كبير جدًا، ومن خلال الكتاب الذي بين أيديكم سنرفق لكم رابط التحميل للرواية المصرية الجميلة التي قامت بتأليفها الكاتب الشهير، ويعد كتاب عقد زواج عرفي الكتاب أو الرواية التي تحملت العديد من القيم والعادات التي تساهم على حل المشاكل بين الأزواج وبين المشاكل التي تدور أثناء عقد القران في الزواج العرفي المصري.

ملخص رواية عقد زواج عرفي

تدور احداث قصة عقد زواج عرفي عن الشاب وائل الذي يحب الفتاة مريم ويتكبر علاقتهم لتتحول الى قصة زواج، فيطلب وائل الزواج من مريم بشكل عرفي، وتوافق مريم على الزواج من وائل لتتحول علاقتهم الى العديد من المشاكل التي تكبر يومًا بعد يوم، وتتم القصة بانتهاء العلاقة بقضاء فاصل بين وائل ومريم الذي ينفصل عنها مولدًا الكثير من المشاكل التي تحطم القلوب وتدمر البنية التحتية لشخصية الانسان، وبهذا الكتاب يكون قد لخص القصص والمشاكل التي تحصل للمتزوجين عرفيًا.

رواية عقد زواج عرفي وائل ومريم كاملة

كانت رواية عقد زواج عرفي من افضل الروايات التي تم تأليفها في عام 2022م ، والتي تشمل على الكثير من القصص التي تحدث اثناء الزواج العرفي وخاصة في مصر، فقد حرم بعض من العلماء الزواج العرفي لأنه لا يحفظ حقوق المرأة وإنما هو للمتعة فقط.

قال بعض الشيوخ عن الزواج العرفي انه فساد للمرأة ولا ينبغي ان تكون المرأة في مكان الظلم الذي تحمله ليتم استخدمها فقط لبلوغ شهوة جنسية ورميها في اقرب الطرق.