تحميل شيلة وين غيداء وين كلي غازي الذيابي، يعتبر الشاعر غازي الذيابي من أحد شعراء المملكة العربية السعودية الذي اشتهر في القاء الشعر النبطي، وفيه هذه الفترة اشتهر اسمه على السوشيال ميديا بعد انتشار خبر زواجه الثاني، فهو كان متزوجا من ابنة عمه غيداء، ثم انفصلا بعد ان انجبا ثلاثة أطفال ولم يتم الإعلان عن أسباب انفصالهما، ومن خلال مقالنا الاتي سوف نضع لكم تحميل شيلة وين غيداء وين كلي غازي الذيابي، تابعونا.

من هو غازي الذيابي

يعتبر غازي الذيابي من أحد شعراء المملكة العربية السعودية، وفي الفترة الحالية يبحث العديد من متابعيه عن السيرة الذاتية له، فهو حاصلا على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، وكان يعمل مدرسا في أحد مدارس مدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديةـ، بالاضافة الى ذلك فهو الان يأحذ مساحة التريند في المملكة العربية السعودية بعد زواجه الجديد، فهو لم ينشر أي تفاصيل تخص زواجه الجديد سوى أنه كتب على مواقع التواصل الاجتماعي انه تزوج من حب طفولته عبر منصة السناب شات، حيث أوضح أنه انتظرها، حتى تكمل تخرجها من الجامعة ليعقد القران رسميا، ويذكر أن غازي الذيابي كان متزوجاً من غيداء سهيل ابنة عمه، وأنجب منها ثلاثة أبناء.

غازي الذيابي السيرة الذاتية

من أبرز المعلومات التي تتعلق بالناشط غازي الذيابي ما يأتي:

الاسم كاملاً: غازي بن بيع بن غانم الذيابي.

غازي بن بيع بن غانم الذيابي. اسم الأب: السيد ربيع الذيابي “أبو عقاب”.

السيد ربيع الذيابي “أبو عقاب”. اسم الأم: السيدة مريم المطيري.

السيدة مريم المطيري. الكنية: أبي خالد.

أبي خالد. تاريخ الميلاد: ولد في ثمانينات القرن الماضي.

ولد في ثمانينات القرن الماضي. مكان الولادة: ولد في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ولد في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية. العمر: في العقد الرابع من عمره.

في العقد الرابع من عمره. مكان الإقامة: يقيم في الطائف في السعودية.

يقيم في الطائف في السعودية. الجنسية: يحمل الجنسية السعودية.

يحمل الجنسية السعودية. الديانة والاعتقاد: يعتنق الديانة الإسلامية.

يعتنق الديانة الإسلامية. الحالة الاجتماعية: مرتبط.

مرتبط. اسم الزوجة: غير معروف.

غير معروف. اسم الزوجة السابقة: غيداء سهيل.

غيداء سهيل. الأبناء: ثلاثة أبناء وهم (خالد – مذهل – مريم).

ثلاثة أبناء وهم (خالد – مذهل – مريم). المؤهل الدراسي: بكالوريوس لغة عربية.

بكالوريوس لغة عربية. اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغة العربية. مجال العمل: شاعر ومدرس سابق وناشط اجتماعي.

حسابات غازي الذيابي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن الشاعر غازي الذيابي زواجه من حب عمره الذي طالما انتظره سنين طويلة منذ صغره، ويمكنكم متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشاعر السعودي غازي الذيابي من الاتي:

حساب غازي المطيري عبر سناب شات “من هنا“.

حساب غازي المطيري عبر حسابه على انستقرام “من هنا“.

تحميل شيلة وين غيداء وين كلي غازي الذيابي

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