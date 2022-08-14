رابط تحميل كتاب آيات شيطانية سلمان رشدي pdf، يعد كتاب آيات شيطانية من الكتب التي اثارت دل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهو من أعمال الرازي سليمان رشدي، كما وتم إهدار دم الراوي الكتاب وذلك لما يحتوي الكتاب على الاستهزاء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما كثرت عمليات البحث بالتعرف على كتاب آيات شيطانية سلمان رشدي.

كتاب آيات شيطانية

كتاب آيات شيطانية من الكتب التي تم تأليفها عام 1988، وهو من أعمال الكاتب سلمان رشدي، ويصنف الكتاب ضمن الأدب العالمي، ويعد كتاب باللغة الإنجليزية وتم ترجمته الى عدة لغات أخرى ن ومن ضمنها الى اللغة العربية، حيث نال الكتاب على هجوم كبير جدا من قبل الناس، وتم اصدار حكم على راوي الكتاب بهدر دمه، من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، حيث أن الكتاب ينافي التشريع الاسلامي، ويمس من تعاليم الإسلام والنبي محمد عليه السلام.

رابط تحميل كتاب آيات شيطانية سلمان رشدي pdf

يمكن الحصول على رابط كتاب آيات شيطانية من هنا، كما يعد الكتاب باللغة الإنجليزية وتم ترجمته الى اللغة العربية، ويتكون من 256 صفحة، حيث لاقى الكتاب على اهتمام كبير من قبل الكثير، بالتعرف على محتوى الكتاب اذ يحتوي على تسعة فصول ، وهي كتالي:

الفصل الأول: الملاك جبريل.

الفصل الثاني: ماهاوند (أو ماهوند).

الفصل الثالث: لامنون دالتو (لندن).

الفصل الرابع: عائشة.

الفصل الخامس: المدينة الواضحة غير المرئية.

الفصل السادس: العودة إلى الجاهلية.

الفصل السابع: الملاك عزرائيل.

الفصل الثامن: انشطار المياه في بحر العرب.

الفصل التاسع: المصباح المدهش.

من هو سلمان رشدي ويكيبديا

يعد سليمان رشدي من الشخصيات المعروفة وهو هندي الجنسةي، من مواليد 1947، كاتب وروائي كبير، الف الكثير من الكتب والروايات الضخمة، ومن أبرزها آيات شيطانية، والذي أثار جدل واسع وغضب كبير وذلك لما يحتويه الكتاب من فصول منافية لتعاليم الدينية، والجدير بالذكر أن سلمان رشدي يعمل عضو في الجمعية الملكية للأدب في المملكة المتحدة وقد تم تحميل كتاب آيات شيطانية عدد كبير من الناس ، وطالبوا بإخراج النسخة.

يعد سلمان رشدي من الشخصيات الهندية، والذي قام بكتابة العديد من الروايات الانجليزية والتي تمت ترجمتها الى اللغة العربية، كما يبحث الكثير على رابط تحميل كتاب آيات شيطانية سلمان رشدي pdf، وتم وضع الرابط في المثال.