تحميل كتاب الاقتصاد 3 ثانوي pdf

يحرص عدد كبير من الطلاب على التحميل كتاب الاقتصاد 3 الثانوي بي دي إف و لإمكانية العودة إليها في أي وقت سواء لدراسة الدروس أو عند مراجعة وحل المزيد من التمارين والأسئلة المتنوعة.

انتشار النوافذ كتاب الاقتصاد 3 الثانوي بي دي إفو لتسهيل تذكر الطلاب للدروس وحل أسئلة الكتب المدرسية المهمة ، بحيث يمكنك دمج المعلومات.

كتاب الاقتصاد للسنة الثالثة الثانوية بي دي إف

ويشمل يحتوي كتاب الاقتصاد للصف الثالث الثانوي الفصل الرابع على عدد من الدروس المختلفة التي يمكنك التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

الوحدة 1: الارتباط والانحدار

الدرس الأول هو الارتباط

الدرس الثاني هو القوس

ملخص الوحدة

تمارين عامة

اختبار تراكمي

الوحدة الثانية: الاحتمال الشرطي

الدرس الأول الاحتمال الشرطي

الدرس الثاني: الأحداث المستقلة

ملخص الوحدة

تمارين عامة

اختبار تراكمي

الوحدة الثالثة: المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

الدرس الأول متغير عشوائي منفصل

الدرس الثاني توقع (متوسط) وتباين متغير عشوائي منفصل

الدرس الثالث هو دالة كثافة الاحتمال لمتغير عشوائي مستمر

ملخص وتمارين عامة على الوحدة واختبار تراكمي

الوحدة الرابعة: التوزيع الطبيعي

الدرس الأول: التوزيع الطبيعي

الدرس الثاني: بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي

ملخص وتمارين عامة على الوحدة واختبار تراكمي

الامتحانات العامة للمنهج بأكمله

تحميل كتاب الاقتصاد 3 الثانوي بي دي إف

يمكن للطالب الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب اقتصاديات 3 ثانوي بي دي إف بالضغط على ملفالأسهم التي تظهر في الجزء العلوي من النافذة التالية لبدء المراجعة واستدعاء المواد وحل نماذج الكتب المهمة.