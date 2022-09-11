تحميل كتاب شمس المعارف الكبرى مجانا pdf، يعد كتاب شمس المعارف الكبرى من أبرز الكتب المعروفة المؤلف أحمد بن علي البوني، والذي تم طباعته من جديد بعد دخول عليه بعض التحريف وتم حذف التحريف من الكثير من المواضيع التي كانت مطروحة، حيث لاق الكتاب على اهتمام اسع وكبير في الوطن العربي، كما وتم بيع العديد من نسخ الكتاب شمس المعارف الكبرى، وذلك لما يحتوي من مواضيع هامة، حيث يمكن تحميل كتاب شمس المعارف الكبرى مجانا pdf.

كتاب شمس المعارف الكبرى

يعد كتاب شمس المعارف الكبرى من الكتب التي لاقت إهتمام الفترة الأخيرة، ويعد من تأليف الكاتب أحمد بن علي البوني، وتم إنشاء أول نسخة من الكتاب عام 1985، ويحتوي على 536 صفحة، ويحتوي أيضا على أربعة رسائل، كما ومنع الكتاب من النشر في الكثير من الدول العربية والإسلامية، لما يحتوي على بعض المواضيع التي تتعامل في كيفية تحضير الجن والإعتقادات المنافية مع الشريعة الإسلامية.

من هو الكاتب احمد بن علي البوني

يعد أحمد بن علي البوني أحد الأشخاص البارزة والمعروفة في دولة الجزائر ، ولد أحمد البوني في الجزائر وعاش في المصر، ومن مواليد 520 هجري، حيث الف أحمد البوني الكثير من الكتب، ومن أبرزها كتاب شمس المعارف الذي تم نشره الفترة الأخيرة، والذي يحتوي على العديد من الموضوعات ومهمة في السحر والشعوذة وتحضير الشيطان، حيث قامت الكثير من الدول العربية بمنع نشر الكتاب لما تحتويه على موضوعات المنافية للدين الاسلامي.

تحميل كتاب شمس المعارف الكبرى مجانا pdf

نشرت الفترة الأخيرة النسخة الإصدار الأخيرة للنسخة كتاب شمس المعارف الكبرى وتم تنزيلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما ويمكن تحميل كتاب شمس المعارف الكبرى مجانا pdf، بطريقة سهلة، حيث يحتوي الكتاب على 577 صفحة، موجود في المكتبة الشعبية في بيروت، احتوائه على اربعة رسائل في نهايته من تأليف عبد القادر الحسيني.

يعد كتاب شمس المعارف الكبرى من الكتب التي انتشرت الفترة الأخيرة والتي تتحدث عن السحر وكيفية تحضير الجن، حيث منعت الكثير من الدول الاسلامية تنزيل أو بيع هذا الكتاب لأنه يعد من الكتب الخطيرة جدا والتي تخالف الدين الإسلامي، ويمكن تحميل كتاب شمس المعارف الكبرى مجانا pdf