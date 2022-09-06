تحميل كتاب محاط بالحمقى PDF، يعد كتاب نخاط بالحمقى من الكتب التي نالت على على إعحاب الكثير من الأشخاص كما ويعتبر هذا الكتاب من الكتب الأدبية والعلمية، التي تجذب القراء من الوهلة الأولى العى العنوان، حيث يعد كتاب محاط بالحمقى من تأليف الأديب توماس إريكسونـ، ويهدف الكتاب الى السلوكيات الإجتماعية، كما وتم تنزيل الكتاب على الإنترنت ويمكن تحميل كتاب محاط بالحمقى PDF بالمجان.

كتاب محاط بالحمقى ويكيبيديا

كتاب محاط بالحمقى من الكتب الأدبية المشهورة والمعروفة في المكتبة العربية، ويركز الكتاب على أربعة أنماط سلوكية لتعريف عن السلوكيات البشرية ، والتواصل بين البشر ويبين بأن التواصل مع البشر يختلف باختلاف الأشخاص فمن الصعب التواصل مع الجميع بطريقة واحدة فقط، حيث يحتوي كتاب محاط بالحمقى على العديد من النصائح لكيفة التواصل البشري وقد صنف المؤلف السلوك الى عدة ألوان وكل لون له قصة، الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق.

تحميل كتاب محاط بالحمقى pdf

يمكن تحميل كتاب محاط بالحمقى من خلال الموسوعة العربية، أو من هنا بصيغة bdf، بالمجان و بطريقة سهلة، كما ويعود الكتاب الى الخبير السويدي توماس أريكسون، و تم ترجمته الى أكثر من 40 لغة في العالم، حيث صنف من أكثر الكتب مبيعا الفترة الأخيرة، لأنه يمتاز بمحتواه الشيق والجذاب ، وأنه يحتوي على ما يقارب 319 صفحة فقط.

ملخص كتاب محاط بالحمقى

يتلخص كتبا محاط بالحمقى على عدة من الموضوعات التي تركز بشكل كبير على السلوك الإنساني ، كما وتم تصنيف السلوك ضمن قواعد محددة ومدروسة، وقد وضح بعض أنماط السلوك الأربعة وتم تصنيفها الى موضوعات، ومن أبرز الموضوعات التي تطرق إليها كتاب محاط بالحمقى:

التواصل يحدث وفق شروط المستمع.

مقدمة للنظام.

السلوك الأحمر

السلوك الأصفر.

السلوك الأخضر.

السلوك الأزرق.

الجانب الآخر المزعج.

تعلم أشياء جديدة.

لغة الجسد.

مثال من الحياة الحقيقية.

التكيف.

كيف تقوم بتبليغ الأخبار السيئة.

من يتناغم ولماذا ينجح الأمر.

التواصل الكتابي.

ما الذي يجعلنا غاضبين للغاية.

عوامل الإجهاد ولصوص الطاقة.

تأمل قصير عبر التاريخ.

أصوات الحياة الحقيقية.

مثال أخير من الحياة اليومية.

يعد كتاب محاط بالحمقى من الكتب الأدبية الاجتماعية التي تهتم بالسلوك الإنساني، والتواصل الإنساني بين البشر، كما ويمكن تحميل كتاب محاط بالحمقى PDF، من خلال الموسوعة العربية التي تهتم بكافة الكتب والروايات في العالم ومترجمة.