تحميل كتب نور عبد المجيد PDF ، كتاب نور عبد المجيد هو من الكتب التي تختص في علوم اللغة العربية وتم انتشار الكتاب بصوره واسعة حول العالم، وهو مترجم لأكثر من لغة ويمكنك تحميل الكتاب بصيغه pdf، وهو من تأليف الكاتبة الشهيرة نور عبد المجيد ،لقا هذا الكتاب رواجا شاسعا في الوطن العربي والدول العربية يتميز كتاب نور عبد المجيد بمميزات شتى و كثيرة .

من هي نور عبد المجيد

نور عبد المجيد هي روائية وشغله عدة مناصب ومسؤولة عن تحرير مجلة مدى السعودية وقد وصلت إلى عاملين في هذا المنصب، وحصلت على منصب مساعد رئيس تحرير مجلة روتانا لمدة عام واحد ولها عدة زوايا حتى هذه اللحظات ومن تلك الزوايا مجلة كل الناس، وقدمت عدة روايات فقد كانت مبدعة في كتابه الروايات والكتب وتخصصت في عدة مجالات، وخرجت إلى عالم التحرير وشغلت عدة مناصب في مجالات معروفة في المملكة العربية السعودية.

حصلت الكاتب روائية نور عبد المجيد على ليسانس الآداب دبلوم التربية علم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة وشغلت مناصب التحرير التي ذكرناها، وحصلت على عدة حوارات مع شخصيات بارزة منها فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس والصحفي والكاتب مفيد فوزي والصحفي رئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري.

ما هي مؤلفات نور عبد المجيد الكاتبة الروائية

ألفت نور عبد المجيد عده روايات ومنها:

رواية الحرمان الكبير الدار العربية للعلوم.

رواية ” الحرمان الكبير”الدار العربية

للعلوم

للعلوم رواية “نساء ولكن” الدار العربية

للعلوم

للعلوم رواية ” رغم الفراق” الدار المصرية اللبنانية

رواية “اريد رجلا” دار الساقي

رواية “احلام ممنوعة” الدار المصرية اللبنانية

روايتي “انا شهيرة” و “انا الخائن”

عن الدار المصرية اللبنانية.

عن الدار المصرية اللبنانية. رواية صولو دار الساقي

تحميل كتاب نور عبد المجيد pdf

الى نور عبد المجيد عدة كتب وكان من أبرزها رواية نساء ولكن ورواية أنا الخائن ورواية سولو ورواية أنا الخائن محرمة من تأليف نور عبد المجيد ورواية أحلام ممنوعة ورواية أنا شهيرة، ويمكن تحميل كافة الروايات الخاصة بنور عبد المجيد من هنا .

تعتبر الكاتبة الروائية نور عبد المجيد من أبرز الكتاب العرب ولها مجلد كبير من الروايات فقد ألفت عده روايات واشتملت على عدد كبير من المناصب التي حصلت عليها.