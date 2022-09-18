تحول كبير فِيْ النصر.. ومفاجأة مدوية تسعد الجماهِيْر

وأوضح معتز المزروع رئيس لجنة التسويق والاستثمار بنادي النصر التحديات التي تواجه إدارة عائلة معمر ومشروع العلمي الجديد والوضع الحالي لرعاة العلمي.

يسعى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، إلَّى رفع اسم العالم، بعد توقيع اتفاقيات رفِيْعة المستوى خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، من أجل العودة إلَّى منصات التتويج، والتأهل إلَّى كلوب وورلد. كوب.

وقال رئيس لجنة التسويق والاستثمار بنادي النصر، معتز المزروع، لصحيفة الشرق “وضع أعمال النصر ممتاز مقارنة بالفترة التي تولت فِيْها إدارة عائلة معمر المهمة، عَنّْدما كان الجميع انتهت عقود الكفالة هذا العام ولكن الآن للعلم 11 راع ونحن نسعى جاهدين للأفضل.

وأضاف معتز المزروع “الكفالة الحالية تساوي ثلاثة أضعاف الفترات السابقة قبل أن نتولى إدارة القمع من عائلة معمر، وفِيْ العام الماضي وقعَنّْا 8 عقود، وهذا العام وقعَنّْا ثلاثة عقود جديدة، لذا الآن 11 راعيا للنصر “.

وأضاف رئيس لجنة التسويق والاستثمار بنادي النصر “إقناع الراعي بالاستثمار فِيْ الرياضة السعودية كان تحديًا لنا، وعلينا أن نوازن بين الدخل والمصروفات واحتياجات جماهِيْر النادي. ندخل فِيْ الديون.

فجر معتز المزروع مفاجأة وقال “بانتظار الموافقة الرسمية على إطلاق أكاديمية النصر التابعة لشركة النصر للاستثمار، هدفنا أن تكون الأكاديمية ذات جودة فنية عالية وجذب جمهُور مختلف”. مستوى الجمهُور.