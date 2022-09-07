ورد أن بنك روسيا، البنك المركزي للبلاد، اعترف بأن المدفوعات عبر الحدود بالعملة المشفرة “حتمية” فِيْ الظروف الجيوسياسية الحالية.

يوم الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء المحلية تاس أن البنك المركزي الروسي يعيد التفكير فِيْ منهجه التنظيمي، واتفق مع وزارة المالية على تقنين العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود.

وبحسب ما ورد، قال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف إن بنك روسيا ووزارة المالية يتوقعان تقنين المدفوعات عبر الحدود فِيْ العملات المشفرة قريبًا.

أوضح Moiseev أهمية تمكين خدمات التشفِيْر المحلية فِيْ روسيا، مشيرًا إلَّى أن العديد من الروس يعتمدون على منصات أجنبية لفتح محفظة تشفِيْر. صرح المسؤول “من الضروري القيام بذلك فِيْ روسيا، بما فِيْ ذلك الكيانات التي يشرف عليها البنك المركزي، والتي تكون ملزمة بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك”.

أوضح بنك روسيا لاحقًا أنه لا يزال يعارض تقنين مدفوعات العملات المشفرة داخل الدولة، على الرغم من إعطاء الضوء الأخضر للمدفوعات عبر الحدود. قال البنك المركزي فِيْ بيان لوكالة الأنباء المحلية RIA Novosti “من المهم التأكيد على أننا لا نتحدث عَنّْ تقنين العملة المشفرة كوسيلة للدفع على أراضي بلدنا”.

عارض المشرعون الروس تاريخياً فكرة استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع. فِيْ عام 2022، تبنت روسيا قانونًا رئيسيًا للعملات المشفرة، “حول الأصول المالية الرقمية”، والذي يحظر رسميًا استخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin لأغراض الدفع. كان بنك روسيا متشككًا فِيْ فكرة الدفع عَنّْ طريق العملة المشفرة لأنه أراد حماية الروبل الروسي.

ظهرت فكرة مدفوعات العملات المشفرة للبورصات الوطنية فِيْ روسيا فِيْ أواخر عام 2022. بعد ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “لا يزال من السابق لأوانه” استخدام العملات المشفرة لتداول موارد الطاقة مثل النفط والغاز.

ومع ذلك، يبدو أن الوضع قد تغير وسط العقوبات الاقتصادية الغربية فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا. فِيْ مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة أن روسيا ستشرعَنّْ مدفوعات العملة المشفرة “عاجلاً أم آجلاً”.

واقترح محافظ بنك روسيا إلفِيْرا نابيولينا لاحقًا أيضًا أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للمدفوعات عبر الحدود، ولكن فقط إذا لم تدخل العملة المشفرة النظام المالي المحلي لروسيا.