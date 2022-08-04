تحويل السير ببعض شوارع المدينة المنورة لمدة شهر

أشارت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة إلى تحويل حركة المرور لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء النفق عند تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لاحظت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع أمانة المنطقة أنه سيتم تحويل حركة المرور وفق الخطة المرفقة، لاستكمال تنفيذ المشروع إلى إنشاء نفق على تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة يومي الجمعة والسبت (من الساعة 12 ظهراً حتى 11 صباحاً) من كل أسبوع من 7-1-1444 هـ ولمدة شهر.

اعتراض إلكتروني على المخالفات

و قبل؛ أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسري على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية في حال وجود أي مخالفة.

وأوضحت الإدارة أن قيمة المخالفات المرورية يتم تنزيلها على سائق المركبة قبل مغادرة أراضي المملكة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت سابقاً طريقة الطعن الإلكتروني في المخالفات التي يتم رصدها من قبل ضباط المرور أو المراقبة الآلية.

وأشار إلى أن خطوات الاعتراض هي كما يلي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين حول كيفية تحدي عدم وجود مخالفة تأمينية.