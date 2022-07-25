تحويل مؤسسة إلى شركة بخطوات والهدف من إنشاءها ،تختلف المؤسسة عن الشركة من حيث المميزات والأهداف وآلية الانشاء، وسوف نذكر ي أبرز الاختلافات بين المؤسسة والشركة وكيف تحويلها الى الشركة بهدف تحقيق ارتفاع في نسبة من الربح وزيادة رأس المال بينما يتمُّ تأسيس المؤسسات بأهدافٍ متنوعة وغير محدودةٍ يمكن أن تكون الأهداف الربحية والأنشطة الاقتصادي جزءًا منها.

ما هي المؤسسة

قبل الشروع في مزايا تحويل مؤسسة إلى شركة، نتحدث عن تعريف المؤسسة الذي لا يتعدى كونه منشأة تتميز بالحجم الكبير والقدرة.

ما هي الشركة

الشركة عبارة عن مؤسسة تهدف إلى تحقيق عوائد مادية للشركاء المتضامنين برأس مال مشترك، والهدف منها هو تقديم سلع ومنتجات مختلفة وفقًا للأنشطة والخدمات التجارية المعترف بها.

أنواع الشركات

طالما كانت مقالتنا تدور حول تحويل مؤسسة إلى شركة، فلنتحدث قليلاً عن أنواع الشركات. الشركة ليست نوعًا واحدًا، بل عدة أنواع مختلفة، يختلف كل نوع في نشاطه وطريقة إدارته عن الآخر، ويمكن تلخيص هذه الأنواع على النحو التالي

شركة سوليدرتي هي هذا النوع من الشركات متعددة الأطراف أو المالكين بحيث يكونون جميعًا مسؤولين بالتضامن في رأس المال ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة وأنشطتها القانونية، ويتولى مجلس إدارة الشركة، المكون من المالكين والمديرين التنفيذيين، مسؤولية الإدارة. تلك الشركة. الشراكة المحدودة وهي أيضًا متعددة الأطراف، ولكن يمكن الاتفاق بين طرفين على أن يكون أحدهما مسؤولاً عن ديون الشركة مع إدارتها، بينما الطرف الثاني غير مسؤول عن تلك الديون ويسمى الشريك الصامت، والطرف الأول يسمى ضامن الديون. شركة ذات مسؤولية محدودة وتشمل طرفين أو أكثر بحيث تقتصر مسؤولية الشريك أو الشركاء فيها على المسؤولية عن مختلف ديون والتزامات الشركة تجاه البنوك في حالة حدوث خسائر أو ركود أو تقصير للشركة، بشرط أن تؤول هذه المسؤوليات إلى الورثة في حالة وفاة أحد الشركاء أو من الشريك الموصى به لهم من قبل ثقتهم، وفي هذا النوع من الشركات يجب ألا يتجاوز عدد الشركاء خمسين شخصًا. شركة مساهمة هذا النوع مشابه للنوع السابق من حيث الالتزامات والمسؤوليات، باستثناء أن هذا النوع من الشركات المساهمة يختلف عن النوع السابق في أن رأس مالها يتم تداوله كأسهم في البورصة أو في أسواق المال، وتتيح لعدد هائل من الشركاء بلا حدود، وليس من الضروري أن يتعرف الشركاء على بعضهم البعض، وأبرز مثال على ذلك شركة قناة السويس التي تعتبر مملوكة لجميع أفراد الشعب المصري. كل منهم له نصيب متداول فيه.

الهدف من تأسيس كل من الشركة والمؤسسة

يهدف كل منهم إلى تحقيق عوائد وأرباح، حفاظًا على استقرارهم واستمرارية عملهم. إذا توقف الإنتاج أو توقف حقن الأرباح والمردودات، فإن المنشأة سواء كانت شركة أو مؤسسة تتوقف عن العمل وتتعرض لخسائر وتعثرات.

تسعى كل شركة أو منظمة إلى تطوير رأس مالها والارتقاء به ونمو إيراداتها الخاصة.

هم يختلفون فقط في طريقة الإدارة وفي كيفية تحقيق الأرباح ومن يستفيد منها. في المؤسسة الخاصة يتحمل المالك أو ورثته الديون في حالة الخسارة، ويحصلون على أرباحهم كاملة في حالة النجاح، وتعود الشركة للشركاء في ديونها وأرباحها في ضوء الاتفاق المبرم بين الشركاء.

أيهما أفضل لتأسيس مؤسسة أم شركة

وبحسب ما تمت ته وما هو معروف لدى النشطاء التجاريين، فإن تحول المؤسسة إلى شركة هو أكثر أمانا وأفضل من إنشاء مؤسسة، لتوفير فرص لتحمل الخسائر بين أكثر من شريك، مما يسرع من الخروج من المؤسسة. حالة التعثر بسرعة.

على عكس المؤسسة التي إذا تعثرت، فسيكون من الصعب على شخص واحد أن يعود من التعثر بسرعة، وهو أقرب إلى الإفلاس من العودة إلى الأرباح.

خطوات تأسيس الشركة وتأسيسها

في سياق حديثنا عن تحويل مؤسسة إلى شركة نتحدث أولاً عن خطوات تأسيس المنظمة بأكملها والشركة، فكلاهما يختلف قليلاً عن الآخر في الإجراءات والخطوات

خطوات تأسيس الشركة

اصدار بطاقة سجل تجاري.

يقدم صاحب المنشأة عقد إيجار أو عقد ملكية للمكان المخصص للمنشأة.

تقديم تصريح التشغيل من الجهات المختصة.

نسخة من بطاقة صاحب المنشأة أو صورة من جواز سفره.

يجب على صاحب المنشأة التوقيع على استمارتين للتسجيل وتحديد القطاع التجاري أو النشاط الصناعي الذي سيتم تعيين المنشأة فيه. بعد ذلك لا يجوز له تغيير النشاط الا وفق اجراءات مشددة.

خطوات تأسيس الشركة

تحديد اسم الشركة بشرط ألا يتطابق مع اسم شركة أخرى في نفس المجال التجاري.

يجب على مقدم الطلب تحديد صيغة أعمال الشركة وطريقة عملها.

الاطلاع على جميع الصيغ والبنود القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة بحيث لا يكون هناك تعارض بين الشركاء في المستقبل، بدعوى عدم إلمامهم بمعرفة الأطر القانونية.

استكمال المستندات السابقة عند الحديث عن إنشاء المؤسسة.

مزايا تحويل المنظمة إلى شركة

هناك العديد من المزايا التي تتحقق عند تحويل منظمة إلى شركة. نلخص هذه المزايا في شيئين رئيسيين

القضاء على ظاهرة الشركاء المختبئين

حيث تقضي الشركة على ظاهرة الشريك الوهمي أو الخفي، وما يتبعها من صراع بين الشركاء الظاهر والمتهور بسبب تعدي الشريك الخفي على معظم الأسهم والأسهم، بينما يُترك الشريك الظاهر عرضة لتحمل الخسارة بمفرده.

ولعل ما أنتج هذه الظاهرة هو الإجراءات المعقدة التي تتم بها إجراءات تأسيس الشركة في المؤسسة، الأمر الذي يجعل الشركاء يتخلون عن فكرة الشراكة المعلنة ويختبئون وراء الشراكة الوهمية، ولكن مع مرور الوقت تكشف الكثير من مشاكل على جميع الأطراف.

توزيع المسؤوليات القانونية والالتزامات المالية

في حال إنشاء المؤسسة، تقع الأعباء المالية والنقدية والقانونية وتداعيات الخسارة على صاحب المؤسسة، فهو المالك الوحيد للتمويل، ويتم الاستيلاء على ممتلكاته الخاصة في هذه الحالة. نزاع قانوني بسبب التقصير وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

حيث يتم توزيع الالتزامات المالية والمسؤوليات القانونية للشركة على الشركاء، وفي حالة التخلف عن السداد لا يتم الاستحواذ على ممتلكات الشركاء ومصادرتها، بل يتم تحديد الأسهم لسداد الديون على الشركاء حسب الأصول. العقد المبرم بين الشركاء، باستثناء شركات الشراكة التي يتم التعامل معها كمؤسسة.

توزيع الأرباح والخسائر

من المعروف أنه في حالة المؤسسة يربح المؤسس وهو وحده الذي يتحمل الخسارة.

أما الشركة فتوزع الأرباح وتوزع الديون على الشركاء كل حسب حصته.

خطوات تحويل منظمة إلى شركة

من السهل تحويل المؤسسة إلكترونيًا إلى شركة عن طريق القيام بالخطوات التالية

فتح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار لبدء عقد التأسيس إلكترونيًا.

الحصول على نسخة من العقد واعتماده وتوثيقه لدى كاتب العدل أو من مكتب محامٍ معتمد.

سداد المصاريف والرسوم المقررة للحصول على السجل التجاري وكافة الرسوم الأخرى.

يستخرج مقدم الطلب فاتورة إلكترونية بكافة الرسوم المدفوعة.

استخراج السجل الإلكتروني بنسخته بصيغة PDF، ويمكن لمقدم الطلب الحصول على نسخة مطبوعة من خلال الحساب الذي أنشأه على الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التجارة والاستثمار.

في حال تعثُّر الامتلاك على خدمة تبديل مؤسسةٍ إلى شركةٍ عن طريق الانترنت او عن طريق المنصات الالكترونية بعد يوم عملٍ كاملٍ يستطيع للتاجر زيارة أحد اقسام وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية خلال أوقات العمل الرسمية للحصول على الخدمة يدويًا.