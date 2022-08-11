تحويل مخرج مباراة الأهلي والمصري للتحقيق

وأكد المنفذ خالد الغندور، إحالة مديري حزبي الأهلي والمصري البورسعيدي للتحقيق بعد الاجتماع.

وتغلب الأهلي على نظيره المصري، البورسعيدي، بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة 30.

وقال الغندور في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك “تم نقل جميع منتسبي الأهلي والمصري للتحقيق”.

وأضاف قررت الهيئة الوطنية للإعلام نقل فريق الإخراج والفيلم في حزب الأهلي والمصري البورسعيدي إلى التحقيق.

وتابع “لماذا لم يعد هدف المصري وهو الغائب من هذه الزاوية ولماذا الأهلي حاليا هو الفريق الذي تلقى أكبر عدد من ركلات الجزاء في الدوري”

وألغى أسلوب الفأرة في مباراة الأهلي والمصري هدفا لنادي البورسعيدي سجله أحمد آل الشيخ على مرمى الأحمر.

وأحرز آل الشيخ الهدف في الدقيقة 85 لكن الحكم المساعد أشار إلى حدوث خطأ من قبل المصري وقرر إلغائه، فاعتراض لاعبو المصري.

فيما لم يرد مدير المباراة تسديدة المرمى غير المسموح بها لفريق المصري.