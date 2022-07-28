تحَلْية سهلة وسريعة بمكونات بسيطة فاخرة ومميزة وبمذاق لذيذ وروعة

تحَلْية سريعة وسهلة تفضل العديد من ربات البيوت عمل حَلْويات باردة على الحَلْويات التقليدية لتقديمها لأسرهن، ولهذا نقدم لكَمْ حَلْويات باردة لذيذة ومغذية وغنية بالقيمة الغذائية، سهلة وسريعة بحيث يمكن لكل ستة أسر تحضيرها. فِيْ المنزل بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة، وهِيْ من أنواع الديكورات الفاخرة والخاصة التي تقدم فِيْ المناسبات والأعياد، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطعمها لذيذ ورائع أيضا، ويمكنك تجربتها حَلْوى سهلة ورخيصة وتنال إعجابكَمْ، وهنا متابعينا. .

مكونات تحَلْية سريعة وسهلة

يتكون التحَلْية السريعة والسهلة من مكونات بسيطة تضفِيْ عليها نكهة لذيذة ولذيذة ومميزة وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة فِيْ كل منزل مثل هذا

200 مل) من الحَلْيب.

ملفات تعريف الارتباط بالأصابع (ويمكنك استخدام طريقة عمل ملفات تعريف ارتباط غير مكلفة فِيْ المنزل بدلاً من شراء ملفات تعريف الارتباط الجاهزة).

مكونات كريمة الليمون

600 مل من الحَلْيب.

2 بيض فِيْ درجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

3 قطرات من قشر الليمون.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

مكونات كريمة الشوكولاتة

150 جرام شوكولاتة سوداء وبيضاء.

200 غرام قشطة ساخنة.

لتزيين

شوكولاتة داكنة مبشورة.

صوص توفِيْ أو شوكولاتة ذائبة.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة سريعة وسهلة لعمل مُحَلْي بخطوات بسيطة ولذيذة وبدون مجهُود كبير وفِيْ وقت قصير وهِيْ كالتالي