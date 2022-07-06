تخارج محافظ الاستثمارات.. كارثة تهدد الأسواق الناشئة

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة عانت للشهر الرابع على التوالي من خروج محافظ الاستثمار الأجنبي فِيْ يونيو الماضي.

هذه الخسائر المتتالية هِيْ أطول سلسلة خسائر متتالية منذ سبع سنوات، فِيْ وقت كانت فِيْه مخاوف الركود والتضخم مصدر قلق المستثمرين.

وشهد شهر يونيو الماضي خروج محافظ غير مقيمة بقيمة 4.0 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة، الأربعاء، مقابل قيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار فِيْ مايو الماضي، على عكس التدفقات الداخلة التي دخلت الأسواق الناشئة، مع بقيمة 55.8 مليار دولار فِيْ يونيو 2022.

سيناريو 2015

يشبه سيناريو الخروج الحالي سلسلة من عمليات الخروج على مدى أربعة أشهر انتهت فِيْ أكتوبر 2015. وبلغ صافِيْ التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

وقال جوناثان فورتون، الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي، فِيْ بيان “نحن فِيْ خضم معدل فائدة عالمي وصدمة تضخم مفرط”. “ارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد فِيْ الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلَّى تشديد الأوضاع المالية، والضغط على النمو، وزيادة المخاوف من المخاطر”. هذه الآلية تؤثر سلبا على التدفقات إلَّى الأسواق الناشئة “.

كانت عمليات الخروج فِيْ يونيو الماضي، والتي بلغت 19.6 مليار دولار من محافظ الأسْهُمْ فِيْ الأسواق الناشئة باستثناء الصين، الأكبر فِيْ أي شهر منذ مارس 2022، عَنّْدما أصيبت الأسواق بالذعر مع بدء إجراءات العزلة العامة بسبب جائحة كوفِيْد -19. .