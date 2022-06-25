تخريج أكثر من 600 متدرب ومتدربة من أكاديمية الأمن السيبراني

احتفلت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مساء السبت، بتخريج أكثر من 600 متدرب من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني للعام الحالي 2022، ضمن برنامج تأهيل التوظيف “Cyber ​​Pro +”، والذي شهد خلال مراحله الثلاث، تخريج 22 دفعة تدريبية وتنفيذ 44 تمرين الكتروني وانجاز 154 دورة تدريبية بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد وعدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص.

الجهود الأكاديمية

واستعرضت الهيئة خلال الحفل جانباً من جهود الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة الكفاءات الوطنية في هذا الشأن لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتحفيز القطاع. مشيرة إلى أن حماية الفضاء السيبراني للمملكة يتطلب قاعدة صلبة من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال تتطلب توفير حلول عملية وبناءة ومبتكرة لرفع مستوى القدرات الوطنية المتخصصة.

برامج تعليمية

وأوضحت الهيئة أن الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تقدم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة، بما في ذلك برنامج “Cyber ​​Pro +” الذي انطلق بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ونُفذ في دولة الإمارات العربية المتحدة. جمعية. مع الذراع الفنية للشركة السعودية لتكنولوجيا المعلومات “سايت”، واليوم تحتفل بتخريج أكثر من 600 متدرب ومتدرب تحت مظلتها، مشيرة إلى أنها تمكن الطلاب حديثي التخرج من الجامعات والكليات في مجال الأمن السيبراني وما يرتبط بها. المجالات لاكتساب المهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني، من خلال 6 مسارات الطب الشرعي، واختبار الاختراق، والبرمجة الآمنة، وحماية الأنظمة الصناعية، والمراقبة واكتشاف التهديدات، والحوكمة وإدارة المخاطر.

بعد ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للخريجين تحدثوا فيه عن دور البرنامج في تحسين مهاراتهم وقدراتهم للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الأمن السيبراني في المملكة. الريادة من خلال ترجمة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في برنامج Cyber ​​Pro + مع نخبة من المتخصصين في الأمن السيبراني.

تكريم الشركاء الناجحين

وشهد الحفل تكريم محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للشركاء الناجحين في البرنامج. والتقطت الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” صورًا تذكارية للخريجين.

يأتي إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتدريب وتأهيل فرق وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الفرق البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، والمساهمة في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة. تنفذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتمارين السيبرانية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية بالمملكة، وتستهدف من خلالها موظفي الهيئات الوطنية وحديثي التخرج من الجامعات والكليات في تخصصات الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة. للمساعدة في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للسلطات الوطنية المختلفة.