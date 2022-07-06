تخريج أول 3 طلاب من برنامج الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

شهد اليوم رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن بعد، تخريج أول (3) طلبة لبرنامج الحلقة القرآنية بالمسجد الحرام في طريق اقرأ وإقرا. “. هما إبراهيم حيدرة من مالي ومحمد عبد الكريم من تشاد. وعبد الرحيم ديالو من ليبيريا.

حفظ القراءات العشر الأخيرة

أنهى الطلاب حفظ آخر القراءات العشر المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي (تلاوة الإمام خلف الأشر رحمه الله).

وقال سعادته في بداية حديثه إن هذه المناسبة السعيدة تنبع من تميزها بشرف المكان والزمان، ومن مقاصدها النبيلة ومقاصدها، في حفظ ودراسة كتاب الله -تعالى- وذاك. ومن أفضل ما يستقبله زوار الحرمين وضيوف الرحمن القرآن الكريم.

دعم الوصاية

وأشار إلى أن حلقات القرآن الكريم في الحرمين الشريفين تحظى باهتمام كبير، مما يبرز حماس الحكام ودعمهم الدائم لحفظ القرآن وتعليمه، ونشر هذه الحلقة المباركة، وتحسين عملها لنشر فائدتها. ويستفيد منها الحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

وفي ختام كلمته شكر السديس الجميع على كل الجهود المبذولة في هذه الدائرة المباركة سائلاً الله عز وجل التوفيق والثواب.