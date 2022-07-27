تخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة فنتك ومنح مالية بـ50 ألف ريال

شهد الحفل الختامي لبرنامج مسرعة التكنولوجيا المالية تخريج 12 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية. الهيئة محمد القويز دعما لهم وتشجيعا لجهودهم في دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية.

وخلال الحفل، قدم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” الشريك الداعم لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية، منحًا مالية لثلاث من شركات التكنولوجيا المالية المشاركة، حيث حصل كل منها على منحة مالية قدرها 50 ألف ريال. إلى حاضنة الأعمال التي تقدمها “واعد”.

شهد الحفل الختامي لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية حضورًا خاصًا للرؤساء التنفيذيين للبنوك والشركات المالية والاستثمارية ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة من قطاع التكنولوجيا المالية.

تم تصميم برنامج Fintech Accelerator لمساعدة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على النمو من خلال توفير حزمة من خدمات الدعم وورش العمل المكثفة والاجتماعات وجلسات التوجيه والإرشاد مع المتخصصين والخبراء، فضلاً عن توفير الفرصة للوصول إلى المستثمرين خلال يوم حدث. العروض النهائية، ويتبع البرنامج فترة إشراف ومتابعة تستمر لما تبقى من البرنامج.

تم إنتاج أحدث نسخة من البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية كجزء من أنشطة دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. في هذا الإصدار، يتميز البرنامج بمسارين مسار تطوير المتطلبات التشريعية ومسار تطوير الأعمال.

فيما يتعلق بمعايير الانضمام إلى برنامج Fintech Accelerator، تم اشتراط أن تكون الشركة مسجلة ولديها سجل تجاري كشركة تجارية خاصة، ويجب أن تكون شركة نشطة في قطاع التكنولوجيا المالية أو تقدم حلولًا تقنية متعلقة بالتكنولوجيا. الأمور المالية. ، مع منتج نموذج أولي للحل مع نتائج واعدة.

العلامات fintech مسرعة