تخريج 3298 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخريج (3298) رجل أمن أكملوا أعمالهم. مهنة عسكرية. التدريب في مدن التدريب الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم.

تلقى الخريجون خلال فترة التدريب معرفتهم وتدريبهم على أنواع مختلفة من المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، والتي تتيح لهم أداء مهامهم الأمنية على أكمل وجه والمساهمة مع أقرانهم في الحفاظ على الأمن. برامج ودورات تأهيلية مصممة لإعداد المكون النسائي للعمل الأمني.

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