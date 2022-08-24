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تخريج 3298 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب

كتب newsaفي آخر تحديث

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخريج (3298) رجل أمن أكملوا أعمالهم. مهنة عسكرية. التدريب في مدن التدريب الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم.

تخريج 3298 رجل أمن أكملوا تدريبهم العسكري في مدن التدريب

تلقى الخريجون خلال فترة التدريب معرفتهم وتدريبهم على أنواع مختلفة من المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، والتي تتيح لهم أداء مهامهم الأمنية على أكمل وجه والمساهمة مع أقرانهم في الحفاظ على الأمن. برامج ودورات تأهيلية مصممة لإعداد المكون النسائي للعمل الأمني.

تخريج 3298 رجل أمن أكملوا تدريبهم العسكري في مدن التدريب

تخريج 3298 رجل أمن أكملوا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب - مواطن تخريج 3298 رجل أمن أكملوا تدريبهم العسكري في مدن التدريب

به فريق البسام، رجل أمن، مدن تدريب