تخزين الطعام عادة صحية أم سامة خبير التغذية يوضح الحَقيْقَة

عيوب تخزين الطعام.يعد تناول الطعام للاستخدام من أكثر العادات شيوعًا بين ربات البيوت والأمهات وخاصة العاملات، لأنها من العادات التي توفر الوقت والجهد وتجعل من السهل جدًا طهِيْ الطعام أو تحضيره عند الحاجة، مثل تقطيع الخضروات وتخزينها. أو فواكه أو لحوم أو دواجن، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى وجود مخاطر كبيرة هناك أنواع معينة من تخزين الطعام، حيث إنه ينشط البكتيريا والجراثيم الموجودة فِيْ الطعام، والتي تحولها فورًا إلى سموم إذا تناولناها. مخاطر تخزين المواد الغذائية فِيْ السطور التالية.

عيوب تخزين الطعام لحين الاستخدام

تميل الأمهات العاملات إلى تخزين الطعام طوال الوقت بحيث يسهل استخدامه فِيْ اليوم التالي ويكون جاهزًا للتحضير فِيْ الوقت المناسب لذلك، ولكن وفقًا لخبير التغذية الدكتور محمد سامي فإن تخزين الطعام من العادات غير الصحية التي ينتج عنها الكثير من الضرر والسبب فِيْ ذلك أن درجة الحرارة فِيْ الثلاجة أو صندوق الثلج تسبب زيادة فِيْ نشاط البكتيريا والجراثيم فِيْ الطعام المجمد، كَمْا أنها تسرع معظم العمليات والتفاعلات التي ينتج عنها لاحقًا تلف سريع. من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن، وقد لا ندرك ذلك، لكن اللحوم تصبح طعامًا سامًا ومتعفنًا يسبب الكثير من المخاطر الصحية لنا ولعائلتنا.

قواعد تخزين الطعام الصحيحة.

يوضح الدكتور محمد سامي أنه لمنع تلف تخزين الطعام فِيْ الثلاجة أو الفريزر، يجب مراعاة النصائح والقواعد التالية للتخزين، وهِيْ