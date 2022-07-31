تخصصات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 2022 وشروط القبول ، لقد تسائل الكثير من الأفراد ممن يبحثون عن الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية حول التعرف على أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وهل ينصح بالتسجيل فيها ، كون هنالك العديد من الجامعات والاكاديميات ولكن القليل منها من اكتسب الشهرة ، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، تابعوا معنا .

كلية العبد الله للعلوم الأمنية

كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هي إحدى الكليات الأمنية التابعة لدولة الكويت وشرطة الكويت. تأسست عام 1956. كانت في البداية مدرسة لأفراد الشرطة. هي مؤسسة تعليمية وتدريبية تابعة لوزارة الداخلية، متخصصة في إعداد وتأهيل وتدريب قوات الشرطة الموجودة في دولة الكويت.

أكاديمية سعد العبد الله لتخصصات العلوم الأمنية

أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية لها أكثر من تخصص يمكن الالتحاق بها، وتشمل هذه التخصصات ما يلي

تخصص المديرية العامة للدفاع المدني.

تختص الإدارة العامة لمراكز الخدمة بالإدارة العامة لخفر السواحل.

تختص الإدارة العامة لقوات الشرطة بعلوم الأمن.

متخصص في المطبوعات الالكترونية.

متخصصون في العلاقات الإعلامية الأمنية وإدارة الأمن العام.

تخصص في إدارة نظم المعلومات العامة.

تخصص الإدارة العامة للنقل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

الإدارة العامة لشئون الإقامة متخصصة.

فتح باب التسجيل في كلية سعد العبد الله 2022

تم تمديد فترة التسجيل في كلية سعد العبد الله، حيث أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ​​بوزارة الداخلية الكويتية أن التسجيل مفتوح لمدة أسبوعين إضافيين، مع مراعاة أنه من المقرر أن يتم التسجيل النهائي. في 20 أغسطس 2022 م. ونلاحظ أن التسجيل متاح من خلال تطبيق سهل، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.

تسجيل الدخول كلية سعد العبد الله

يمكنك تسجيل الدخول إلى كلية سعد العبدالله باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية “.

الحصول على استمارة الطلب.

املأ الاستمارة؛ ثم أرسلها عبر الموقع.

شروط القبول في كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية 2022

للتسجيل في كلية سعد العبد الله، يجب توفير مجموعة من الوثائق والأوراق المهمة للكلية، مع العلم أن التسجيل في كلية سعد العبد الله يتم من خلال موقع وزارة الداخلية. فيما يلي نستعرض شروط الالتحاق بكلية سعد العبد الله

أن يكون المتقدم كويتي الجنسية حصرا.

أن لا يكون لمقدم الطلب سوابق جنائية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة.

ألا يكون المتقدم قد سبق رفضه من العمل في أي جهة حكومية.

ألا يكون المتقدم صفًا من إحدى المؤسسات التعليمية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم حاصلاً على 65٪ في القسم العلمي.

أن يكون المتقدم قد حصل على درجة 70٪ في القسم الأدبي.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

ألا يكون المتقدم متزوجًا.

يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة لأكثر من عامين.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ألا يقل ارتفاع المتقدم عن 170 سم ووزنه 55 كجم.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن.

كلية سعد العبد الله انستغرام

يمكن للطلاب معرفة المزيد عن كلية سعد العبد الله من خلال الذهاب إلى منصة الكلية على Instagram حيث تحتوي الصفحة على العديد من المعلومات المتعلقة بالكلية، ويمكن التعرف على البيانات الإضافية المتعلقة بالكلية من حيث التواصل والتواصل مع عمادة القبول. والتسجيل بالكلية للإجابة والاستفسار عن أي أسئلة متعلقة بالكلية رابط حساب الكلية على منصة “انستجرام”.

رابط التسجيل بكلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

توفر كلية سعد العبد الله الوصول إلى جميع الطلاب والطالبات المنتسبين إلى موقع الجامعة. يوفر الموقع إمكانية معرفة جميع المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها الطلاب. يمكنك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية لموقع كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية والبحث عن المعلومات المتعلقة بالكلية ليتم عرضها بطريقة سهلة وبسيطة. رابط التسجيل بكلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تخصصات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 2022 وشروط القبول ، و رابط التسجيل بكلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ، و شروط القبول في كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية .