تخصصات التعليم عن بعد جامعة الملك عبدالعزيز

تخصصات التعلم عن بعد، جامعة الملك عبد العزيز. أصبح التعلم الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من نظام التعليم المتقدم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. اعتمدت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والمؤسسات التعليمية الأخرى النظام الرقمي فِيْ التعليم كنهج بديل لنظام تقليدي لا يلبي متطلبات اليوم، ومن خلال ذلك سنتعرف على جامعة الملك عبد العزيز ونتعرف أيضًا على التعليم عن بعد برامج جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات السَعُودِيْة، تشتهر بموقعها ودورها وتاريخها العريق. تأسست الجامعة عام 1387 هـ – 1967 م. كجامعة خاصة تهدف إلى توفِيْر التعليم العالي فِيْ المناطق الغربية من المملكة العربية السَعُودِيْة، وكانت السنة الدراسية الأولى 1388 هـ – 1968 م، بعد تشكيل اللجنة التأسيسية للجامعة برئاسة الملك فِيْصل ثم وزير التربية والتعليم، الشيخ. حسن بن عبدالله آل الشيخ، حيث افتتح سلسلة من البرامج التعليمية الإعدادية بعدد محدود من 68 طالبًا و 30 طالبًا.

التعليم عن بعد، جامعة الملك عبد العزيز

جاءت رؤية جامعة الملك عبد العزيز بالتوجه إلى التعلم عن بعد لمواكبة النمو الذي يشهده العالم، ولم تكن هذه الرؤية جديدة. الطلاب والطالبات وأعضاء هِيْئة التدريس، لعبت الجامعة دورًا مهمًا خلال جائحة فِيْروس كورونا الذي وضع جميع أنظمة التعليم على مسافة بعيدة.

دورات الدراسات العليا فِيْ التعلم عن بعد، جامعة الملك عبد العزيز

هناك العديد من تخصصات التعلم عن بعد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. وهنا أهم هذه التخصصات

مدرسة الاحصاء.

كلية القانون والقانون.

مدرسة الآداب.

قسم الدراسات الإسلامية.

كلية العلوم السياسية.

قسم اللغة الفرنسية.

كلية التجاره.

كلية اللغة العربية.

مدارس اللغات والترجمة.

قسم علم النفس.

كلية الإعلام والاتصال.

الحاسوب.

كلية الاقتصاد.

الاقتصاد باللغة الإنجليزية.

محاسبة عامة.

قسم ادارة الاعمال.

درس رياضيات.

تخصصات فِيْ مبادئ الإدارة العامة.

كليات ومعاهد جامعة الملك عبد العزيز

اعتمدت جامعة الملك عبد العزيز على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتوفِيْر مستوى تعليمي يليق بالطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كلية العلوم.

كلية المهندسين.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية تصميم البيئة.

كلية الطب.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية علوم الأرض.

كلية علوم البحار.

مدرسة القانون.

مدرسة الأرصاد والبيئة والأراضي الريفِيْة.

كلية المجتمع بجدة.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية الاقتصاد المنزلي.

برنامج الدراسات العليا.

كلية الاتصال والإعلام.

كلية المعلوماتية وتقنية المعلومات.

كلية التمريض.

كلية الدراسات البحرية.

فروع الكليات.

كلية الأعمال – شمال جدة.

كلية الأعمال بحكومة الكامل.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بمحافظة الكامل.

كلية العلوم للبنات.

كلية الفنون والتصميم.

مدرسة تربوية.

مدرسة رابغ للعلوم والآداب.

كلية الطب برابغ.

كلية الهندسة برابغ.

مدرسة رابغ للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – فرع كلية البنات بالفِيْصلية.

كلية رابغ للأعمال.

كلية العلوم والآداب بمحافظة الكامل.

– كلية العلوم والآداب بخليص.

كلية العلوم – فرع شمال جدة.

كلية الهندسة – فرع شمال جدة.

كلية الطب فرع شمال جدة.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات – فرع شمال جدة.

معهد السياحة.

معهد اللغة الإنجليزية.

معهد الاقتصاد الإسلامي.

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها.

معهد اللغة الإنجليزية – فرع شمال جدة.

مجلس التعلم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز

يعد نظام البلاك بورد أحد الأنظمة التعليمية بجامعة الملك عبد العزيز ويستخدم كَمْنهج علمي شامل للطلاب من خلال التعليم عن بعد. يمكن الوصول إلى نظام Blackboard من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق العمادة فِيْ القائمة الرئيسية.

انقر فوق عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

انقر فوق خدمات الطلاب فِيْ أقصى اليمين.

تحديد فئة الطالب.

انقر فوق نظام البلاك بورد.

انقر لتسجيل الدخول.

قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق تسجيل الدخول وانتظر حتى يتم تحميل النظام.

ميزات نظام البلاك بورد

يحتوي نظام البلاك بورد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز على العديد من الخيارات الممتازة التي جعلت منه أفضل نظام حتى الآن. فِيْما يلي النقاط الرئيسية لهذا النظام

يقدم منهجًا شاملاً لطالب التعلم عن بعد.

يوفر خيارات اتصال متعددة، سواء للتواصل مع المدرسة أو مع الزملاء.

يوفر الأدوات التي تحدد مستوى الطالب وتساعد فِيْ تقييم الحالة الأكاديمية.

تقديم ملاحظات فورية ودقيقة للطلاب.

خفف العبء على المعلمين.

يساعد المعلمين فِيْ إجراء الاختبارات ومراقبة الدرجات.

تصفح المحتوى بسهُولة.

شهادة التعليم عن بعد جامعة الملك عبد العزيز

شهادة التعلم عن بعد من جامعة الملك عبد العزيز معتمدة من وزارة التعليم العالي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث تمنح الجامعة درجات للطلاب والنساء الذين أكَمْلوا التعلم عن بعد مع مراعاة أن النظام يسمح بالتعلم عن بعد دفع 3000 ريال سعودي لكل نصف السنة.

كيف يمكنني التسجيل فِيْ التعلم عن بعد

تتيح لك جامعة الملك عبد العزيز التسجيل فِيْ التعليم عن بعد والتقدم لبرامج التعلم الإلكتروني باتباع الخطوات التالية

دخول بوابة دخول جامعة الملك عبد العزيز “”.

أدخل تفاصيل الطلب عبر الإنترنت.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

مراقبة الطالب فِيْ مراحَلْ القبول من خلال المنصة الإلكترونية.

الموافقة على الالتزامات الإلكترونية.

دفع الرسوم الدراسية خلال فترة محددة تحددها الجامعة.

فِيْ حالة القبول يرسل مكتب القبول والتسجيل الرقم الجامعي للطالب.

يتابع الطالب موقع التقديم للحصول على رقم الجامعة والحصول على الدرجة العلمية.

يجب على الطالب مراقبة وضعه الأكاديمي من خلال نظام Odus Plus “”.

بوابة خريجي قسم التعليم عن بعد

تحافظ جامعة الملك عبد العزيز على العلاقة التي بنتها بينها وبين طلابها حتى بعد التخرج، ببوابة للدراسات العليا فِيْ عمادة التعليم عن بعد، والتي تهدف إلى تزويد الخريجين بدرجة دراسات عليا وتزويدهم بمجموعة من المعامل التعليمية التي تلبي متطلبات التخرج. لتكون جاهزة لسوق العمل وقد تحققت رسالتها التعليمية بالكامل.

رقم التواصل بجامعة الملك عبد العزيز

قدمت جامعة الملك عبدالعزيز رقمًا مجانيًا يمكنك من خلاله الاتصال بمركز الاتصال والمعلومات عبر الرقم التالي 8001169528 ورقم الطوارئ عبر الرقم التالي 6951111.

وهنا وصلنا إلى نهاية مقالنا، ومن خلاله تعرفنا على جامعة الملك عبد العزيز، كَمْا تعرفنا على نظام التعليم عن بعد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز، وألقينا نظرة على تخصصات التعليم عن بعد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. بالإضافة إلى ذلك، تعرفنا على كليات ومعاهد جامعة الملك عبد العزيز.