تخصصات السنة التأهيلية جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، دائماً ما يتم التسائل قبل أي القدوم الى أي طلب إلتحاق بأي جامعة حول التكلفة تخصصات التي تتعلق بالسنة التأهيلية ، وإذ سنتحدث عن أحد تلك الجامعات وما هي تخصصات السنة التأهيلية بها وهي جامعة الملك عبدالعزيز والتي تعد من الجامعات الحكومية ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا للتعرف على تخصصات السنة التأهيلية جامعة الملك عبدالعزيز .

جامعة الملك عبدالعزيز

كانت جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات الخاصة في المملكة العربية السعودية، حتى قام الملك فيصل بن عبد العزيز بتحويلها إلى جامعة حكومية تستقبل الطلاب والطالبات للدراسة مجانًا. ومهنيا بما يتناسب مع سوق العمل السعودي.

تخصصات السنة التأهيلية جامعة الملك عبد العزيز 1444

السنة التأهيلية للطلاب والطالبات بجامعة الملك عبد العزيز تشمل التخصصات التالية

اختصاصات الطلاب وهي كالتالي كلية الهندسة. كلية العلوم. كلية الحاسبات وتقنية المعلومات. كلية الاقتصاد والإدارة (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، المالية، التسويق، إدارة الموارد البشرية).

تكون اختصاصات الطلاب كما يلي كلية الهندسة (حاسبات – صناعية). كلية الحاسبات وتقنية المعلومات. كلية العلوم. كلية الاقتصاد والإدارة (إدارة الأعمال، والاقتصاد، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والتمويل، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية). كلية العلوم الإنسانية والتصميمات (الغذاء والتغذية، الملابس والمنسوجات، التصميم الداخلي والأثاث).



كم تبلغ رسوم السنة التأهيلية بجامعة الملك عبد العزيز 1444

رسوم الالتحاق بالسنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز حوالي 18 ألف ريال سعودي. تستمر سنة التأهيل سنة واحدة فقط ويشترط أن يكون الطالب أو الطالبة من أصل وأصل سعودي.

شروط القبول للسنة التأهيلية جامعة الملك عبد العزيز 1444

من أهم شروط الالتحاق بالسنة التأهيلية بجامعة الملك عبد العزيز ما يلي

أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الأصل أو أم من أصل سعودي.

التخرج من الثانوية العامة والحصول على شهادة معتمدة أو ما يعادلها من الخارج.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا في أحد القطاعات، فيجب الحصول على الموافقة على الدراسة.

درجات القبول مطلوبة في اختبارات الكفاءة والتحصيل.

يجب فصل الطالب من جامعة أكاديمية سابقة.

عدم قبول أو قيد الطالب في جامعة أخرى.

التأكد من عدم مرور خمس سنوات على شهادة الثانوية العامة.

تأكد من مطابقة البيانات المدخلة في طلب التسجيل مع المستندات الأصلية.

لا يحق للطالب الحصول على أكثر من فرصتين للقبول في الجامعة.

يتم دفع الرسوم الدراسية مقدمًا قبل بدء الدراسة.

يتم التعامل مع طلاب السنة المؤهلة مثل الطلاب العاديين في الدراسة والامتحانات.

المستندات المطلوبة لسنة التأهيل جامعة الملك عبد العزيز 1444

يجب إرفاق عدد من المستندات ببرامج سنة التأهيل وهي كالتالي

أصل وصورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إرفاق أصل بطاقة الهوية لمقدم الطلب.

تحميل جواز سفر ملون مقاس 6 × 4 سم، بخلفية بيضاء.

وثيقة موقعة من جهة العمل للطالبات.

إرفاق شهادة ميلاد الطالبة وهوية الأم وهوية ابنها السعودي للطلبة غير السعوديين.

في حالة انسحاب الطالب من جامعة أخرى يتم تقديم بيان يوضح سبب الانسحاب.

إرفاق بيان يوضح نوع وسبب الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التقديم لبرامج السنة التأهيلية جامعة الملك عبد العزيز 1444

يتم التسجيل في السنة التأهيلية لجامعة الملك عبد العزيز من خلال الخطوات التالية

تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة.

إرفاق المستندات الأصلية المطلوبة عبر نموذج الطلب.

متابعة مراحل القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة.

اعتماد الإقرارات والتعهدات الإلكترونية للقبول في برنامج السنة التأهيلية.

إنشاء فاتورة دفع الرسوم للحصول على رقم الدفع.

دفع التكاليف خلال الوقت الذي تحدده الجامعة.

عند قبول الطالب في الجامعة يتم إرسال رقم الطالب الجامعي.

تابع موقع الجامعة عبر الخدمات الإلكترونية (Odus Plus) للحصول على الجدول الدراسي.

متابعة حالة الدراسة من خلال نظام Odus Plus.

رابط جامعة الملك عبدالعزيز

يمكنك الدخول من خلال الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز مباشرة “” والتعرف على أهم برامج الجامعة للسنة التأهيلية وبرامج البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى التعرف على أبرز كليات وتخصصات الجامعة المتاحة خلال الفترة الأكاديمية الجديدة. عام 1444.

وفي الختام تعرفنا على تخصصات السنة التأهيلية جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، حيث أن جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المرموقة في المملكة العربية السعودية، والتي تضم مجموعة من الكليات والتخصصات المختلفة ، وأهم شروط التسجيل في السنة التأهيلية وآلية التقديم .