تخصصات الماجستير فِيْ جامعة الملك سعود للبنات والبنين 1444. تقدم جامعة الملك سعود مجموعة كبيرة من التخصصات المختلفة سواء للبنين أو البنات، والجدير بالذكر أن جميع تخصصات البكالوريوس معتمدة رسميًا من قبل الدراسات العليا والجامعة لها أهمية كبيرة بسبب إلى الجودة الممتازة المقدمة فِيْ مجال التعليم ومن خلالها سنتعرف على تخصصات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود.

معلومات عن جامعة الملك سعود

تعد جامعة الملك سعود من أهم الجامعات الحكومية الموجودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وتحديداً فِيْ العاصمة الرياض، وافتتحت الجامعة عام 1975 م، وتضم حوالي أربع وعشرين كلية ومعهد. يعود سبب الاسم إلى سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة، والثاني سعودي، والجامعة حاليا برئاسة الأستاذ د. بدران بن عبد الرحمن العمر، ويتميز بكون الجامعة تستوعب نحو 70 ألف طالب وطالبة.

دراسات عليا فِيْ جامعة الملك سعود

تتميز جامعة الملك سعود فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بمنح درجات “الماجستير” لمختلف الطلاب والنساء الراغبين فِيْ إكَمْال حياتهم التعليمية. لذلك قدمت الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات والبرامج التي يمكن التسجيل فِيْها بأسعار مناسبة لمختلف الطلاب، لذلك نشير على الفور إلى تخصصات الدراسات العليا فِيْ جامعة الملك سعود لكل من البنات والبنين على النحو التالي

دراسات عليا فِيْ جامعة الملك سعود للبنات

قدمت الجامعة العديد من التخصصات المتاحة والمتنوعة للفتيات ونرفقها ما يلي

ماجستير فِيْ الإدارة القضائية التنفِيْذية.

درجة الماجستير فِيْ التربية الخاصة.

ماجستير فِيْ السياسة العامة والحكَمْ.

دبلوم الدراسات العليا فِيْ التثقيف الصحي والتعزيز.

درجة الماجستير التنفِيْذي فِيْ إدارة الأعمال.

ماجستير فِيْ الإدارة الصحية التنفِيْذية.

ماجستير الآداب فِيْ تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية.

ماجستير العلوم فِيْ إدارة الصحة.

دراسات عليا فِيْ علوم التمريض.

درجة الماجستير فِيْ علوم الأعمال الإلكترونية.

دراسات عليا فِيْ التربية وإدارة ما قبل المدرسة.

ماجستير العلوم فِيْ نظم المعلومات.

ماجستير الإدارة فِيْ التربية وطرق تدريس الحاسوب.

ماجستير العلوم فِيْ البصريات.

ماجستير فِيْ علوم وهندسة البرمجيات.

منح درجة الدراسات العليا فى علوم الحاسب.

التخصص فِيْ مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية.

ماجستير العلوم فِيْ المعلوماتية.

منح دراسية لدرجة الماجستير فِيْ الإدارة العامة.

– منح درجة الماجستير فِيْ التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الطبيعية.

دراسات عليا فِيْ جامعة الملك سعود للبنين

من حيث الاختصاصات الجامعية للبنين، تجدر الإشارة إلى أن درجات البنات المتوفرة فِيْ الجامعة هِيْ نفسها المتوفرة للبنين، ولكن هناك اختلاف طفِيْف، وهُو أن جامعة الملك سعود تمنح درجة الماجستير فِيْ البنين. مجال العلوم البيئية.

ما هِيْ برامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

تهتم الجامعة بتوسيع وإضافة أهم وأهم البرامج لمن يرغب فِيْ التقدم لدرجة الماجستير ونقوم بشرح ما يلي

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم التاريخ.

قسم العلوم القانونية والسياسية.

قسم العلوم السياسية.

قسم القانون العام.

قانون خاص.

برامج التعليم الجامعي.

برامج كلية العمارة والتصميم الهندسي.

كلية اللغات وبرامج الترجمة.

برامج كلية الهندسة.

برامج كلية العلوم.

برامج كلية العلوم الغذائية والزراعية.

كلية برامج الأعمال.

برامج كلية علوم الحاسب وعلوم المعلومات.

برامج كلية الصيدلة.

برامج كلية التمريض.

برامج كلية الطب.

برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية.

ماجستير العلوم فِيْ مصادر الطاقة المتجددة.

ماجستير العلوم فِيْ العلوم البيئية.

ماجستير العلوم فِيْ علوم الأشعة.

ما هِيْ تكلفة التخرج من جامعة الملك سعود

مرفق بالجدول التالي الذي يوضح الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود مع رسوم التقديم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رسوم التقديم غير قابلة للاسترداد والبرامج للرجال والنساء على حد سواء

الكلية وحدة البرنامج فئة تكاليف البرنامج نهاية التطبيق علوم الرياضة والنشاط البدني التعليم الجسدي الماجستير التنفِيْذي فِيْ التربية البدنية الطلاب 72000 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع السلوك البيوميكانيكي والحركي الماجستير التنفِيْذي فِيْ التدريب الرياضي الطلاب 72000 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع فسيولوجيا التمرين الماجستير التنفِيْذي فِيْ الأداء الرياضي العالي الطلاب 72000 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع علوم مجلس إدارة برنامج الماجستير التنفِيْذي المشترك فِيْ علوم الطب الشرعي البحت ماجستير تنفِيْذي فِيْ علوم الطب الشرعي البحتة الطلاب 45000 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع إدارة الأعمال الإدارة العامة ماجستير تنفِيْذي فِيْ الإدارة العامة الطلاب 100800 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع ماجستير تنفِيْذي فِيْ الحوكَمْة والسياسة العامة الطلاب 93600 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع إدارة الصحة الماجستير التنفِيْذي فِيْ الإدارة الصحية الطلاب 86400 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع مجلس برامج الدراسات العليا فِيْ إدارة الأعمال ماجستير فِيْ إدارة الأعمال التنفِيْذية 103200 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع المجلس التنفِيْذي المشترك لبرنامج الدراسات العليا فِيْ التأمين الماجستير التنفِيْذي فِيْ التأمين الطلاب 86400 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع العلوم الطبية التطبيقية علوم صحة المجتمع الماجستير التنفِيْذي فِيْ تعزيز الصحة والتعليم الطلاب 86400 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع برنامج مشترك بين كليات إدارة الأعمال والقانون والعلوم السياسية مجلس البرنامج المشترك فِيْ الإدارة القضائية ماجستير تنفِيْذي فِيْ إدارة العدل الطلاب 100800 ريال 500 ريال غير قابل للإرجاع

ما هِيْ متطلبات الحصول على درجة الماجستير فِيْ جامعة الملك سعود

وأوضحت الجامعة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول فِيْ الماجستير. ومن أهم هذه الشروط

يجب أن يسجل اللاعب 70٪ على الأقل.

اجتياز الامتحان المقرر من الكلية.

التقديم الكترونيا من خلال قسم الدراسات العليا.

أدخل جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

مستوى جيد أو أعلى فِيْ اللغة الإنجليزية.

عميد جامعة الملك سعود

المناصب الرئيسية للجامعات هِيْ

الإذن.

موضوعات المكتبة.

الدراسات العليا.

تطوير المهارات.

قضايا الطلاب.

التطوير والجودة.

بحث علمي.

السنة الأولى المشتركة.

شؤون المعلمين والموظفِيْن.

المعاملات والمراسلات الإلكترونية.

رَابِطْ لموقع مجموعة الملك سعود

أتاحت جامعة الملك سعود لجميع الطلاب رَابِطًْا إلى الموقع الرسمي للسؤال والاستفسار عن جميع التخصصات المتاحة، بما فِيْ ذلك الدرجات الأكاديمية التي يمكن التسجيل فِيْها، ويمكن زيارة موقع الجامعة عبر الرَابِطْ التالي “” مباشرة.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرة مقالنا بعنوان تخصصات الماجستير فِيْ جامعة الملك سعود للبنات والبنين 1444 حيث تعرفنا على مجموعة واسعة من المعلومات حول الجامعة وبرامج الدراسات العليا فِيْها.