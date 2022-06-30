تخصصات الهندسة فِيْ جامعة الملك عبدالعزيز وشروط القبول

التخصصات الهندسية فِيْ جامعة الملك عبد العزيز وشروط القبول وتقدم للطلاب الراغبين فِيْ دراسة بعض تخصصات الجامعة والتي من خلالها سنتعرف على التخصصات الهندسية فِيْ جامعة الملك عبد العزيز كَمْا سنتعلم.

كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

كانت البداية الأولى لإنشاء كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز بموجب مرسوم ملكي صادر عن الملك خالد بن عبد العزيز عام 1394 هـ. كان أول قسم تم إنشاؤه فِيْ الكلية هُو قسم الهندسة النووية والتعدين، وقسم الهندسة المدنية والميكانيكية، وقسم الهندسة الصناعية والكهربائية مع خبرة مثبتة وقدرة مع الكفاءة والأداء، برامج الدراسات العليا، مع رسالة واضحة لتقديمها أفضل الكوادر المهنية والميكانيكية لنقل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات النظرية والعملية.

دراسات عليا فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات العلمية والأدبية لمستويات دراسية مختلفة. ستقبل الجامعة الطلاب والطالبات وستقوم بتوزيعهم فِيْ العديد من التخصصات التي تتناسب مع توجهاتهم وتوجهاتهم وحسب متطلبات العصير الجديد. ة قسم الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز

هندسة صناعية.

هندسة التعدين.

هندسة ميكانيكي.

الهندسة النووية.

هندسة الطيران.

الهندسة الكيميائية وهندسة المواد.

الهندسة المدنية والبيئية.

الهندسة الكهربائية والحاسوب.

المؤهلات الهندسية للبنات بجامعة الملك عبد العزيز

فِيْما يلي ندرس التخصصات الهندسية للبنات بجامعة الملك عبد العزيز

قسم الهندسة الصناعية.

قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.

شروط القبول لكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

وضعت جامعة الملك عبد العزيز بعض الشروط للقبول فِيْ كلية الهندسة. فِيْما يلي المصطلحات التي ندرسها

يجب أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو أم سعودية أو أم لابن من المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها.

يجب على الطالب الحصول على موافقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه، سواء كان عامًا أو خاصًا.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات للشق الإداري واختبار القدرات والتحصيل العلمي.

وفِيْما يتعلق بالطالبات، يجب أن يكون لديهن درجة من الكفاءة واختبار أداء، سواء لمقالة علمية أو أدبية.

يجب أن تكون شهادة الكفاءة والإنجاز سارية المفعول وفقًا لمركز القياس الوطني.

أن لا يكون الطالب قد سبق فصله من الجامعة أو أي جامعة أخرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وإذا كان الفصل بعد قبول الطالب يعتبر القبول صفراً.

لا تقبل الجامعة الطلاب الذين سحبوا طلباتهم من الجامعة أو من أي جامعة أخرى إلا بعد مرور 3 أشهر على الانسحاب قبل بدء الدراسة.

شروط القبول لبرنامج التوظيف المتقدم الواعد لكلية المهندسين

للتسجيل فِيْ برنامج واعد – مسار التوظيف المتقدم فِيْ كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز، يجب عليك التأكد من استيفاء عدد من الشروط المدرجة أدناه

استيفاء جميع الشروط العامة المذكورة أعلاه للقبول فِيْ الجامعة.

لتمكين المرشح من اجتياز المرحَلْة الثانوية.

يجب أن يجتاز المرشح اختبار القدرات العامة الذي يشرف عليه مركز التقييم الوطني أو لغته الإنجليزية المقابلة (GAT) من نفس المركز بدرجة لا تقل عن 85 أو اجتياز اختبار الكفاءة الدولي (SAT I) بدرجة لا تقل عن (1600/1200).

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية IELTS بتقدير لا يقل عن (9/6)، أو تقديم اختبار TOEFL بتقدير لا يقل عن (120/80).

كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

تضم كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز العديد من الدورات الدراسية للرجال والنساء للدراسة خلال حياتهم الأكاديمية. رَابِطْ يمكن من خلاله التعرف على مواد كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز “”.

هنا توصلنا إلى ختام مقالنا عن التخصصات الهندسية بجامعة الملك عبد العزيز وشروط القبول، تعرفنا على كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز وما هِيْ التخصصات الهندسية للبنات بجامعة الملك عبد العزيز.