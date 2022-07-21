تخصصات تحضيري علمي في جامعة الملك عبدالعزيز ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية حول تخصصات تحضيري علمي التي تمكنهم كم الدراسة في الجامعة ، حيث يعد من الأمور المعروفة قيام الطلاب والطالبات من البحث حول المعدلات الخاص بالقبول لدخور الكليات والجامعات ، وهي من الأمور المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز هي إحدى الجامعات السعودية التي يقع مقرها الرئيسي في جدة. تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1387 هـ، وتعتبر الجامعة من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية كرائدة في مجال التعليم العالي. استندت البدايات الأولى لتأسيس الجامعة إلى موارد مالية خاصة، فإذا صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي يقضي بتحويل الجامعة إلى جامعة حكومية، فقد قدمت جامعة الملك عبد العزيز تخصصات مهمة للطلاب في المملكة العربية السعودية في من أجل دمجهم في سوق العمل.

التخصصات العلمية التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز

يوجد في الجامعة العديد من التخصصات التي يمكن الاستفادة منها في المجال العلمي، حيث توفر الجامعة تخصصات علمية تحضيرية وفق الآتي

الطب العلوم الأساسية والإكلينيكية.

الرياضيات والإحصاء.

الكيمياء والكيمياء الحيوية.

الجيولوجيا والبيولوجيا البحرية.

الفيزياء وعلم الفلك.

مادة الاحياء.

العلوم الطبية والتطبيقية الأشعة التشخيصية. العلاج الطبيعي. المختبرات الطبية. التغذية السريرية.

هندسة.

جيولوجيا جيولوجيا البترول. جيولوجيا المياه. الاستشعار عن بعد. الثروة المعدنية. التسريب. الجيوفيزياء. الجيولوجيا الإنشائية.



اختصاصات جامعة الملك عبد العزيز للبنات هي تخصصات علوم نظامية

قدمت جامعة الملك عبد العزيز عددًا من التخصصات المهمة للفتيات من أجل تحسين التعليم وخاصة للطالبات في المملكة العربية السعودية. هذه التخصصات هي كما يلي

الطب البشري وعلم العقاقير.

الرياضيات التطبيقية.

هندسة الحاسوب.

الذكاء الاصطناعي.

هندسة البرمجيات.

ادارة سلسلة الامدادات.

فيزياء النانو.

علوم الأرض والبحار والأرصاد الجوية.

محاسبة.

التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يمكن التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز للفصل الدراسي الجديد 1444 هـ باتباع الآتي

انتقل إلى بوابة القبول بجامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق خيار بدء الخدمة.

اذهب إلى رابط التسجيل.

انقر فوق الخيار للدخول إلى النظام.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد.

اكتب المعلومات المطلوبة.

تحقق من المعلومات والبيانات المدخلة.

تحديد برنامج القبول الذي يناسب المتقدم.

اقرأ الالتزام والتعهد ثم اقبله.

اكتب المعلومات حول رقم الهوية ورقم الإقامة.

إنشاء رقم فاتورة في حال تم ترشيح مقدم الطلب.

دفع جميع التكاليف المطلوبة للتسجيل.

تحديد رقم الجامعة ثم طباعة القرار.

المراكز البحثية بجامعة الملك عبد العزيز

تتنوع مراكز البحث بجامعة الملك عبد العزيز لتشمل كافة المجالات. توفر الجامعة مجموعة واسعة من المراكز البحثية التي تعزز قيمة التعليم وخاصة في مجال الدراسات والبحث العلمي. هذه المراكز هي كما يلي

مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم للتميز البحثي في ​​الأمراض الوراثية.

مركز دراسات الطفولة. خاصة التطبيقية والبحثية، بالإضافة إلى التدريب.

مركز التميز البحثي في ​​الدراسات البيئية.

مركز التوثيق والمحفوظات

مركز النشر العلمي.

مركز تطوير التعليم الجامعي.

مركز التكنولوجيا الدقيقة.

مركز التميز البحثي في ​​الإصابات والحوادث.

مركز التميز البحثي في ​​اللغة العربية.

مركز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا.

مركز بحوث المياه.

مركز الملك فهد للأبحاث الطبية.

مركز الإبداع وريادة الأعمال.

مركز التميز البحثي في ​​علم الجينوم الطبي.

مركز دعم القرار.

مركز البحث والتطوير.

مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.

مركز التميز البحثي في ​​الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة.

مركز الممارس المحترف.

مركز تعزيز الصحة.

مركز تدريب وتأهيل الكوادر.

مركز الترجمة والتعريب.

مركز الشيخ عبد الله بخش للتميز في رعاية الكلى للأطفال.

مركز التميز البحثي في ​​الأدوية والصناعات الدوائية.

مركز التميز لأبحاث تغير المناخ.

مركز الشيخ عبدالله بخش للتميز في أمراض القلب للأطفال.

مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في رعاية سرطان الثدي.

مركز التميز البحثي في ​​النظم الهندسية الذكية.

مركز طب وبحوث النوم.

مركز التميز البحثي في ​​تكنولوجيا تحلية المياه.

مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية.

مركز المهارات والمحاكاة السريرية.

مركز تدريب الحماية من الاشعاع.

مركز بوابة المعرفة الجامعية.

مركز التميز لأبحاث هشاشة العظام.

مركز المناهج الجامعية.

مركز الاتصال والمعلومات.

مركز صناعة يدوية.

مركز الابتكار في الطب الشخصي.

مركز المبدعين للدراسات والبحوث.

المركز الاستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة.

مركز أبحاث Geohazards.

مركز تأليف للإرشاد الأسري.

مركز التميز البحثي في ​​المواد المتقدمة.

مركز اعداد قادة المستقبل.

مركز الطوارئ والكوارث.

مركز حوسبة عالية الأداء.

تواصل مع جامعة الملك عبد العزيز

وفرت جامعة الملك عبد العزيز عدة طرق يمكن من خلالها التواصل المباشر مع الجامعة. نقوم بة هذه الطرق وفقًا لما يلي

الرقم المجاني اتصل على 8001169528.

بريد إلكتروني [email protected]

حساب الفيسبوك “”.

حساب الجامعة على تويتر ““.

حساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر “.

الموقع الإلكتروني توجه مباشرة إلى الموقع الرسمي “”.

رابط بوابة القبول لجامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول 1444

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز التوجه إلى بوابة القبول والتسجيل حيث أتاحت الجامعة كافة المعلومات المتعلقة بشروط التسجيل. كما قامت الجامعة بتقديم كافة البرامج والتخصصات من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت والذي يمكن زيارته من خلال ما يلي “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول تخصصات تحضيري علمي في جامعة الملك عبدالعزيز ، و رابط بوابة القبول لجامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول 1444 ، و المراكز البحثية بجامعة الملك عبد العزيز .