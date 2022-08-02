تخصصات جامعة القصيم بنات 1444 وشروط القبول

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تخصصات جامعة القصيم للبنات 1444

تضم جامعة القصيم عددًا كبيرًا من التخصصات التي تقوم على رعاية وتأهيل الطالبات من خلال مجموعة من الكليات، على النحو التالي

تخصصات جامعة القصيم في كليات بريدة للبنات

وهي المركز الجامعي الرئيسي، وقد تم الإعلان عن عدد كبير من المسارات الجامعية للفتيات، وهي في التخصصات والمسارات التالية

اختصاصات كلية الطب وتشمل التخصصات التالية التخصص في الطب. تخصص الجراحة.

كلية الهندسة وتحتوي على مجموعة من المسارات الهندسية وهي تخصص في الهندسة الكهربائية. متخصصة في الاتصالات وإلكترونيات. متخصصون في الطاقة الكهربائية. تخصص في الهندسة المدنية. تخصص في الهندسة الميكانيكية.

كلية العمارة والتخطيط وتضم مجموعة من التخصصات وهي درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث المعماري. ماجستير العلوم في تكنولوجيا البناء وإدارة البناء وإدارة التنفيذ. ماجستير العلوم في التحكم البيئي.

تخصصات كلية طب الأسنان يتم تدريب الطالبات في مجالات طب وجراحة الفم والأسنان.

اختصاصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وتشمل التخصصات والمسارات التالية قانون الشريعة. تخصص في الدراسات الإسلامية. تخصص النظم. إضفاء الطابع الشخصي على القراءات.

تخصصات كلية الصيدلة وتحتوي على مجموعة من تخصصات الصيدلة للبنات من أهمها تخصص صيدلة إكلينيكية.

اختصاصات كلية العلوم الطبية التطبيقية تم الإعلان عن قبول الطالبات في كل من التخصصات التالية المعامل المتخصصة. تخصص البصريات.

كلية الحاسبات وتشمل التخصصات والمسارات التالية تخصص في هندسة الكمبيوتر. تخصص في علوم الكمبيوتر. تخصص تكنولوجيا المعلومات.

اختصاصات كلية العلوم وتحتوي على كل من التخصصات والمسارات التالية تخصص في الفيزياء. تخصص الكيمياء. تخصص الرياضيات (حصل هذا البرنامج على اعتماد أكاديمي دولي مشروط، EZEN)

تخصصات كلية الاقتصاد والإدارة تنقسم الطالبات في هذه الكلية إلى التخصصات التالية تخصص في إدارة الأعمال. تخصص الاقتصاد. تخصص المالية. تخصص محاسبة. متخصصون في نظم المعلومات الإدارية.

اختصاصات كلية الزراعة والطب البيطري وتشمل ما يلي تخصص في علوم الغذاء. متخصص في طب بيطري. متخصصة في الإنتاج الحيواني. تخصص الإنتاج النباتي.

اختصاصات كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية وتشمل التخصصات والمسارات التالية متخصص في اللغة العربية وآدابها. تخصص في اللغة الإنجليزية والترجمة. تخصصات التاريخ. تخصص في الجغرافيا.

اختصاصات كلية التربية وتحتوي على التخصصات والمسارات التالية تخصص في علم النفس. تخصص التربية الخاصة والتي تشمل مسارات اضطراب التوحد، ومسارات صعوبات التعلم، ومسار الإعاقة العقلية، ومسار الموهبة والتميز، ومسار الإعاقة السمعية.



جامعة القصيم لتخصصات البنات في الكليات خارج الحرم الجامعي

يوجد في جامعة القصيم عدد من الكليات التي تقع خارج الحرم الرئيسي، وتقدم عددًا من المسارات والتخصصات، وهي

اختصاصات كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية وتقوم على رعاية عدد من التخصصات وهي تخصص في الصحة العامة – إدارة الصحة – المعلوماتية الصحية – علم الأوبئة – التأمين الصحي، ويتم إجراؤه بعد التحضير للسنة التحضيرية.

اختصاصات كلية العلوم الصحية ببريدة تقوم على تقديم مجموعة من التخصصات والمسارات بعد التحضير للسنة التحضيرية.

اختصاصات كلية العلوم الصحية بعنيزة وتشمل مسار إعداد السنة التحضيرية.

تقدم تخصصات كلية العلوم الصحية بالرس المجالات التالية التحضير للسنة التحضيرية.

تخصصات كلية العلوم بالزلفي

اختصاصات كلية المجتمع ببريدة تنقسم الطالبات إلى التخصصات التالية تأهيل الحاسب الآلي. تأهيل الموارد البشرية. تخصص في الاقتصاد والإدارة الانتقالية. تخصص الدراسات الإسلامية الانتقالية. تخصص اللغة الإنجليزية.

اختصاصات كلية المجتمع في عنيزة وتشمل البرامج الأكاديمية التالية تأهيل الحاسب الآلي. تخصص اللغة العربية الانتقالي. تخصص في الاقتصاد والإدارة الانتقالية. تخصص اللغة الإنجليزية (انتقالي)

اختصاصات كلية العلوم والآداب وتقع في الرس وتقدم مجموعة من التخصصات الأدبية.

اختصاصات كلية طب الأسنان بالرس وتشمل تخصص طب الأسنان.

تخصصات كلية العلوم والآداب عنيزة.

اختصاصات كلية العلوم والآداب في المذنب.

تخصصات كلية العلوم والآداب عقلة الصقور.

تخصصات كلية العلوم والآداب في السياحة.

تخصصات كلية العلوم والآداب النبهانية.

اختصاصات كلية العلوم والآداب بالرياض الخبراء.

شروط القبول بجامعة القصيم للبنات 1444

مجموعة من الشروط العامة التي يجب على الطالبة السعودية استيفاءها لضمان قبولها قد تم الإعلان عنها رسمياً، وهي كالتالي

أن يكون الطالب من مواطني المملكة العربية السعودية ويحمل جنسية الدولة. بشرط أن تستثنى من شرط الجنسية التي كانت إبنة أجنبية لأم سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء داخل المملكة أو خارجها. شريطة أن تكون شهادة حديثة مطابقة للمعايير التي يتم تحديثها سنويًا.

اجتياز اختبار القدرات وفق الشهادة الثانوية العامة التي يحملها المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على نتيجة الاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية.

تحقيق شرط اجتياز اختبار القبول الذي حددته الكلية بما يتناسب مع التخصص الذي يرغب المتقدم في التسجيل فيه.

تعهد بالالتزام بالحضور النبهاني، وللمتقدم للحصول على وثيقة عدم ممانعة للدراسة من أصحاب العمل.

ألا يكون المتقدم قد رسب سابقًا أو طرد من جامعة القصيم أو جامعات أخرى في المملكة العربية السعودية سواء تأديبيًا أو إداريًا.

معدلات قبول البنات بجامعة القصيم 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن معدلات قبول الطالبات في الكليات التابعة لجامعة القصيم، وهي موضحة بالأرقام التالية

تخصص طب الفم والأسنان يجب تحقيق نسبة لا تقل عن (91.73٪).

صيدلاني أن تتحقق نسبة لا تقل عن (84٪).

الطب والجراحة أن تتحقق نسبة لا تقل عن (94.134٪).

بصريات أن تتحقق نسبة لا تقل عن (89.108٪).

المعامل الطبية المركزية يجب تحقيق نسبة لا تقل عن (87.07٪).

التمريض المركزي يجب تحقيق نسبة لا تقل عن (76.402٪).

مركز كلية البنات أن تتحقق نسبة لا تقل عن (87.1٪).

عنيزة للعلوم الطبية الأساسية أن تتحقق نسبة لا تقل عن (93.006٪).

مركز كلية البنات. دكتوراه عنيزة فى الصيدلة ضرورة تحقيق نسبة لا تقل عن (87.986٪). مركز الحاسب الآلي النسائي يجب تحقيق نسبة لا تقل عن (75.568٪).

الراس للكمبيوتر أن تتحقق نسبة لا تقل عن (63.262٪).

عنيزة للكمبيوتر يجب تحقيق نسبة لا تقل عن (73.082٪).



خطوات التسجيل بجامعة القصيم 1444

تتم طريقة تسجيل الطالبات في جامعة القصيم إلكترونيًا، وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية، والتي جاءت بالترتيب التالي

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لتقديم طلب التسجيل في جامعة القصيم مباشرة “”.

اضغط على خيار (طلب قبول جديد).

الضغط على خيار “قبول” لكتابة السجل المدني للطالب أو الطالبة.

ندخل ونكتب المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

نقوم بإدخال رقم الهاتف الشخصي للطلاب والطالبات.

نحدد المكان المناسب للدراسة.

تحديد رغبات المرشح للدراسة حسب الأولوية.

اضغط على خيار (إرسال) لتأكيد الطلب.

تاريخ التسجيل لجامعة القصيم 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن موعد قبول طلبات تسجيل الذكور والإناث للعام الدراسي 1444، على أن يبدأ من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 م، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه رسميًا عبر النوافذ. جامعة القصيم، حيث من المتوقع الإعلان عن جدول التسجيل التفصيلي قريبًا لتنظيم آلية قبول طلبات التسجيل بين الطلاب والطالبات وتفاصيل أخرى قريبًا.

رابط الموقع الرسمي لجامعة القصيم qu.edu.sa

تعتبر جامعة القصيم من أبرز الجامعات الحكومية التي تعيد تأهيل المناخ الحضاري لاستكمال مسيرة التعليم الجامعي. مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف تخصصات جامعة القصيم بنات 1444 وشروط القبول ، رابط الموقع الرسمي لجامعة القصيم qu.edu.sa ، و تاريخ التسجيل لجامعة القصيم 1444 .