تخصصات جامعة الملك سعود للبنين 1444، جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السَعُودِيْة تضم العديد من التخصصات فِيْ مختلف المجالات للبنين والبنات ومن خلالها سنتحدث عن تخصصات البنين وسنواجه أهم شروط الالتحاق بها. جامعة الملك سعود كَمْا ناقشناها فِيْ وقت سابق معي.

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السَعُودِيْة

جامعة الملك سعود من أكبر الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست عام 1957 م. بعد تأسيس جامعة أم القرى. تضم جامعة الملك سعود العديد من الكليات والتخصصات فِيْ مختلف المجالات، مما يسمح للطلاب والطالبات بالتسجيل فِيْ أحد التخصصات وفق مجموعة من شروط ومعايير القبول.

دراسات عليا فِيْ جامعة الملك سعود بنين

تضم جامعة الملك سعود عددًا من التخصصات المختلفة يكون التسجيل فِيْها مفتوحًا للطلاب فقط وليس للطالبات. هذه التخصصات لها معدلات قبول خاصة بها تختلف عن غيرها.

تخصصات كلية الطب

كلية الطب هِيْ إحدى الكليات التي تقبل طلبات البنين بجامعة الملك سعود. يسمح للطلاب بالتسجيل فِيْ اتجاه واحد وهُو

التخصص فِيْ الطب والجراحة العامة.

كلية طب الأسنان

تعد كلية طب الأسنان من أشهر الكليات فِيْ معظم جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة حيث يفتح باب التسجيل فِيْ تخصص طب الأسنان للبنين والبنات. تضم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود التخصصات التالية

تخصص طب الأسنان العام.

دراسات عليا فِيْ كلية الصيدلة

تتفوق كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود حيث تتلقى عددًا كبيرًا من طلبات الالتحاق كل عام من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا على حد سواء، وتشمل جامعة الملك سعود التخصصات التالية فِيْ كلية الصيدلة

فئة العلوم الصيدلانية.

اختصاصات كلية العلوم التطبيقية

تضم كلية العلوم التطبيقية العديد من التخصصات للبنين وهِيْ

التخصص فِيْ التكنولوجيا الطبية الحيوية.

تخصص العلاج التنفسي.

تخصص البصريات.

تخصص المختبر السريري.

علوم صحة المجتمع.

التخصص فِيْ التثقيف الصحي.

تخصص تكنولوجيا طب الأسنان.

تخصص التغذية العلاجية.

التخصص فِيْ اضطرابات النطق والسمع.

تخصص العلاج الطبيعي.

الأشعة.

تخصص رعاية الأسنان.

تخصص العلاج الوظيفِيْ.

أقسام مدرسة التمريض

تعد كلية التمريض هِيْ أكثر الكليات انفتاحًا للقبول لكل من الرجال والنساء وفقًا لمعايير القبول. يمكن للبنين الالتحاق بكلية التمريض من خلال الاختصاصات التالية

تخصص تمريض عام.

دراسات عليا فِيْ كلية الهندسة

تقدم جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السَعُودِيْة العديد من التخصصات فِيْ كلية الهندسة، على النحو التالي

شهادة فِيْ الهندسة المدنية.

مهندس المناظر الطبيعية.

فئة مهندس كيميائي.

تخصص مهندس كهرباء

التخصص فِيْ هندسة النفط والغاز.

مهندس ميكانيكي.

تخصص مهندس صناعي.

علوم الحاسب والمعلوماتية

تضم كلية علوم الحاسب والمعلوماتية بجامعة الملك سعود التخصصات التالية

تخصص نظم المعلومات.

شهادة فِيْ هندسة الكَمْبيوتر وعلوم الكَمْبيوتر.

هندسة البرمجيات.

ألقاب كلية العمارة والتصميم

تضم كلية العمارة والتصميم بجامعة الملك سعود مجالاً واحداً فقط يكون فِيْه الالتحاق والقبول مفتوحين للرجال وهُو

اتجاه العمارة والتصميم.

تخصصات كلية العلوم

تفتتح كلية العلوم بجامعة الملك سعود مجموعة من التخصصات للبنين منها

درس فِيْزياء.

الرياضيات الاكتوارية والمالية.

التخصص فِيْ علم الأحياء الدقيقة.

جيولوجيا.

الاحصائيات الرئيسية.

حصة الكيمياء.

درس رياضيات.

الجيوفِيْزياء.

الكيمياء الحيوية والنباتات.

كلية علوم الاغذية والزراعة

يمكن للبنين الالتحاق بأحد تخصصات كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود على النحو التالي

تخصص وقاية النبات.

علوم الإنتاج النباتي.

قسم علوم الغذاء.

العلوم فِيْ الهندسة الزراعية.

التخصص فِيْ الاقتصاد التطبيقي.

تغذية الإنسان بالإنتاج الحيواني.

كلية إدارة الأعمال

سمحت جامعة الملك سعود للبنين بالتسجيل فِيْ التخصصات التالية فِيْ كلية إدارة الأعمال

محاسبة عامة.

التخصص الإداري.

الاقتصاد العام.

ادارة مالية.

نظم المعلومات الإدارية.

التخصص فِيْ التسويق.

تخصصات مدرسة التربية

تعد كلية التربية من أكبر كليات جامعة الملك سعود وتضم التخصصات التالية

المناهج والتعليمات.

الدراسات الإسلامية.

اتجاه التربية الفنية.

علم النفس.

التعليم الخاص.

التخصص فِيْ الدراسات القرآنية.

التخصص فِيْ إدارة التعليم.

تقنيات التعليم.

تخصصات كلية الآداب

تضم كلية الآداب بجامعة الملك سعود التخصصات التالية

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغة الإنجليزية.

قسم التاريخ.

قسم الجغرافِيْا.

قسم الخدمات الاجتماعية.

قسم الإعلام.

علم المكتبات والمعلومات.

قسم علم الاجتماع.

اختصاصات كلية اللغات والترجمة

تضم الكلية التخصصات التالية للرجال

التخصص فِيْ اللغة الإنجليزية والترجمة.

التخصص فِيْ اللغة الفرنسية والترجمة.

اللسانيات ودراسات الترجمة.

التخصص فِيْ اللغات الحديثة والترجمة.

ألقاب مدرسة السياحة والآثار

تزود الكلية بنين بالتخصصات التالية

التخصص فِيْ السياحة وإدارة الفنادق.

التخصص فِيْ علم الآثار.

إدارة التراث متخصص فِيْ التوجيه السياحي.

كلية الحقوق والعلوم السياسية

تضم الكلية التخصصات التالية للبنين

التخصص فِيْ القانون الخاص.

قسم القانون العام.

متخصص فِيْ العلوم السياسية.

اختصاصات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

تشمل علوم الرياضة للبنين فِيْ التخصصات التالية

التخصص فِيْ فسيولوجيا التمرين.

التخصص فِيْ السلوك البيوميكانيكي والحركي.

اتجاه التربية البدنية.

تخصص فِيْ إدارة الرياضة والترفِيْه.

كيفِيْة الالتحاق بجامعة الملك سعود 1444

يتم التسجيل فِيْ إحدى كليات جامعة الملك سعود من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة من خلال منصة القبول القياسية.

عرض استمارة التسجيل واستكَمْالها حسب المدة المحددة.

قم بتعبئة جميع متطلبات الطالب وتأكد من كتابتها بالترتيب.

اضغط لحفظ الرغبات التي أدخلتها.

من الضروري أن تقرأ الجدول التمهِيْدي لتواريخ الاختبارات الشخصية والمقابلات والمعلومات الأخرى.

يتم اختيار الطلاب وفقًا لمعايير القبول المحددة بالإضافة إلى ترتيب الرغبات ودرجة الامتثال لمتطلبات القبول.

من الضروري تأكيد رغبة الطالب فِيْ قبول التخصص المطلوب من خلال القبول الفردي.

معايير القبول بجامعة الملك سعود

تشمل نسب ومعايير القبول فِيْ جامعة الملك سعود بعض الاختبارات التي يجب على الطالب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خوضها على النحو التالي

معايير القبول للطلاب

معايير القبول للطالبات

وفِيْ ختام المقال تحدثنا عن اختصاصات جامعة الملك سعود للبنين 1444 وما هِيْ اهم شروط القبول فِيْ احدى كليات جامعة الملك سعود وكيفِيْة التقديم وما هِيْ معايير القبول الجامعة.