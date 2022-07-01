تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز انتظام ادبي

اختصاصات الانتظام الأدبي بجامعة الملك عبد العزيز، أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن استحداث العديد من التخصصات الأدبية للطلاب والطالبات، حيث تتميز جامعة الملك عبد العزيز بتوفِيْر كافة التخصصات التي من شأنها أن تساعد الطالب فِيْ اختيار مهنته العلمية، لذلك سنقوم بذلك. يتحدث عن أبرز تخصصات جامعة الملك عبد العزيز العلمية.

عن جامعة الملك عبد العزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز رابع أكبر جامعة فِيْ الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفها فِيْ عام 2022 بين أربع جامعات تتمتع بالاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري فِيْ ظل النظام الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. جدير بالذكر أن جامعة الملك عبد العزيز تأسست عام 1967 م، وكانت جامعة خاصة، ثم تحولت إلى جامعة عامة فِيْ عهد الملك فِيْصل بن عبد العزيز آل سعود.

الانتظام الأدبي بجامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات لقسم الأدب، حيث يضم كل قسم مجموعة من المجالات المحددة، وسوف نذكر أهم هذه المجالات من خلال العناوين التالية

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية

يحصل الطالب من خلال التخصص على درجة البكالوريوس فِيْ الدراسات الإسلامية فِيْ التخصصات التالية

القرآن والسنة وعلومها.

العقيدة وتفرعها.

الفقه وأصله.

قسم اللغات الأوروبية وفقه اللغة

يمنح القسم درجة البكالوريوس فِيْ الآتي

اللغة الإنجليزية.

تخصص اللغة الفرنسية.

مدير قسم التاريخ

يمنح قسم التاريخ الطلاب درجة البكالوريوس فِيْ

قسم العلوم التاريخية.

قسم الجغرافِيْا ونظم المعلومات الجغرافِيْة

يعمل تخصص الجغرافِيْا ونظم المعلومات الجغرافِيْة بجامعة الملك سعود من خلال منح درجة علمية فِيْ الآتي

الجغرافِيْا العامة.

قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي

من خلال التخصص يحصل الطالب على درجة البكالوريوس فِيْ كل مما يلي

التخصص فِيْ علم الاجتماع.

متخصص فِيْ الخدمة الاجتماعية.

ماجستير فِيْ علم الاجتماع.

ودكتوراه فِيْ علم الاجتماع.

قسم علم النفس

يقدم قسم علم النفس دراسة تخصص علم النفس من خلال إعداد علماء النفس علمياً وعملياً، حيث يمنح درجة البكالوريوس فِيْ الآتي

علم النفس.

التخصص فِيْ المواد العامة

يعمل قسم الدراسات العامة على تطوير واعتماد الملتحقين بأحد برامجها التي تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير المعتمدين من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

الانتظام الأدبي بجامعة الملك عبد العزيز للبنات

صنفت مجموعة تخصصات قسم الآداب للبنات بجامعة الملك عبد العزيز على النحو التالي

الفنون والعلوم الإنسانية

يشمل الاقتصاد والإدارة الإدارة العامة والعلوم السياسية.

الخبرة القانونية.

التواصل والإعلام.

علم النفس.

الجغرافِيْا العامة.

قسم التاريخ.

مسار الترجمة.

تخصص فِيْ اللغات الأوروبية.

كلية إدارة الأعمال.

التخصص فِيْ علم الاجتماع.

كلية الآداب والعلوم، وقسم اللغة الإنجليزية موجود هناك.

كلية الاقتصاد المنزلي، وتضم تخصصات دراسات الأطفال وإدارة الإسكان والمؤسسات والتعليم.

فنون إسلامية.

كلية التصميم والفنون ويمثلها التصميم والفنون والتصميم الداخلي والأثاث.

متخصصون فِيْ الملابس والمنسوجات وتصميم الأزياء.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1443

يجب استيفاء بعض الشروط الخاصة للقبول فِيْ التخصص بجامعة الملك عبد العزيز. تشمل هذه الشروط النقاط التالية

يشترط فِيْ الطالب أن يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

مرفق شهادة الثانوية العامة للمتقدم.

ضرورة الموافقة على استمرار الدراسة وعدم مقاطعتها.

يشترط ألا يكون الطالب قد فصل أكاديميًا سابقًا.

النجاح فِيْ اختبار القدرات للجانب الإداري والإنساني.

يشترط اجتياز اختبار الكفاءة والإنجاز فِيْ الشق العلمي.

اختبارات الحصول على درجات الكفاءة والتحصيل لكل من مسارى إدارة العلوم والإنسانيات، وخاصة للطالبات.

تحدد مدة سريان وثيقة الكفاءة والإنجاز بقرار من المركز الوطني للقياس.

كيفِيْة التقديم لجامعة الملك عبد العزيز 1443

يتم تقديم طلب الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع القبول بالجامعة.

تسجيل الدخول من خلال نظام تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت كَمْتقدم جديد.

قم بتعيين نوع المعرف للطالب.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

بالضغط على زر التشغيل حتى يتم استلام البيانات من مركز المعلومات الوطني.

تعديل رقم الاتصال والبريد الإلكتروني من خلال الموقع.

تأكد من ترتيب الرغبات حسب الأهمية.

تم تأكيد طلب القبول للطالب.

انقر فوق إجراءات القبول كاملة إذا تم ترشيح الطالب من قبل الجامعة.

حدد مَوعِد اختبار اللغة الإنجليزية.

اختر الوقت الخاص لاستلام البطاقة الجامعية.

المستندات المطلوبة للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

يجب التأكد من إرفاق العديد من المستندات الرسمية المطلوبة فِيْ إجراءات التسجيل بالجامعة، وهِيْ كالتالي

إرفاق النسخة الأصلية من شهادة الثانوية العامة للمتقدم.

إرفاق أصل بطاقة الهُوية الوطنية لمقدم الطلب.

صورة ملونة للطالب مقاس 4 × 6 بخلفِيْة بيضاء.

وجود مستند رسمي يضمن موافقة جهة العمل التي يعمل بها المتقدم للدراسة فِيْ الجامعة.

إذا كان الطالب سعوديًا، فِيْجب إرفاق شهادة الميلاد وبطاقة هُوية الأم وبطاقة الابن.

تقديم بيان تعليمي يوضح أسباب الانسحاب فِيْ حالة انسحاب الطالب من جامعة سابقة.

فِيْ حال كان مقدم الطلب من ذوي الإعاقة، يتم إرفاق مستند يوضح حالة وتفاصيل الإعاقة.

دليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز

يمكن للراغبين فِيْ الالتحاق بإحدى كليات وتخصصات جامعة الملك عبد العزيز الاطلاع على دليل القبول الرسمي للجامعة “” حيث يتضمن الدليل كافة تعليمات وإجراءات التسجيل والقبول فِيْ كليات وتخصصات جامعة الملك عبد العزيز.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن فروع جامعة الملك عبد العزيز والانتظام الأدبي وأهم التخصصات والأقسام الأدبية الخاصة لطالبات جامعة الملك عبد العزيز.