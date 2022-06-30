تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز انتظام علمي

فروع جامعة الملك عبد العزيز فرع من فروع العلم. تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يوجد بالجامعة عدد كبير من الكليات الأدبية والعلمية التي تضم العديد من التخصصات المختلفة، لذلك سنتحدث عن أهم تخصصات جامعة الملك عبد العزيز للتخصص العلمي، وما هِيْ شروط القبول.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. منذ إنشائها، كانت جامعة الملك عبد العزيز جامعة خاصة. فِيْ عهد الملك فِيْصل آل سعود، تحولت الجامعة إلى جامعة عامة تقبل المواطنين للدراسة فِيْ إحدى كلياتها مجانًا، بشرط مجموعة من الشروط المحددة.

الانتظام العلمي لتخصصات جامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة مختارة من التخصصات لهذا العام وهِيْ موضحة كالتالي

درس فِيْزياء.

درس رياضيات.

التخصص فِيْ علم الفلك.

الاحصائيات الرئيسية.

حصة الكيمياء.

فئة علم الأحياء.

الجيولوجيا العامة.

الكيمياء الحيوية.

العلوم التطبيقية والطبية مثل العلاج الطبيعي والأشعة التشخيصية.

التخصص فِيْ الطب، بما فِيْ ذلك العلوم الأساسية والإكلينيكية.

تخصص المختبرات الطبية.

تخصص التغذية العلاجية.

دورة علم الأحياء البحرية.

تخصص الجيوفِيْزياء.

الثروة المعدنية.

الجيولوجيا الميكانيكية.

الجيولوجيا الإنشائية.

فئة جيولوجيا البترول.

اختصاصات جامعة الملك عبدالعزيز للبنات انتظام علمي

يمكن للطالبات الالتحاق بأحد التخصصات العلمية المطروحة عبر الموقع الرسمي للجامعة على النحو التالي

تخصص فِيْ الطب البشري والصيدلة.

التخصص فِيْ الرياضيات التطبيقية.

فئة البرمجيات الهندسية.

ادارة سلسلة الامدادات.

تخصص مهندس كَمْبيوتر.

تخصص فِيْ الذكاء الاصطناعي.

التخصص فِيْ الفِيْزياء النانوية.

علوم الأرض والبحار والأرصاد الجوية.

محاسبة عامة.

كليات جامعة الملك عبدالعزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الكليات التي تتناسب مع اتجاهات وتوجهات العديد من الطلاب ومن أهم الكليات التابعة لها

كلية المهندسين

تضم كلية الهندسة التخصصات التالية

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

هندسة البترول والتعدين.

مهندس مدني.

تقنيات الهندسة الحرارية وتحَلْية المياه.

الهندسة النووية.

هندسة طيران.

مهندسين كهربائيين.

مهندس كَمْبيوتر.

هندسة كيميائية.

هندسة صناعية.

كلية العلوم

تضم كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز التخصصات التالية

فئة علم الأحياء.

الكيمياء الحيوية.

حصة الكيمياء.

الفلك.

الاحصائيات الرئيسية.

درس رياضيات.

درس فِيْزياء.

كلية تصميم البيئة

ومن أهم التخصصات فِيْ الكلية

تخصص التخطيط العمراني.

العمارة العامة.

الجيوماتكس.

قسم العمارة البيئية.

كلية الطب

يشمل التخصصات التالية

تخصص الأشعة.

تخصص علم الأحياء الدقيقة.

أمراض النساء والتوليد.

تخصص الأذن والأنف والحنجرة.

التخدير والعناية المركزة.

تخصص فِيْ طب الأسرة والمجتمع.

الطب الشرعي وعلم السموم.

تخصص التشريح.

الطب الباطني.

تخصص جراحي.

طفِيْليات طبية.

التخصص فِيْ علم الأمراض.

التخصص فِيْ الأمراض الوراثية.

التخصص فِيْ العلوم العلمية.

تخصص فِيْ طب وجراحة العيون.

التخصص فِيْ جراحة العظام.

تخصص المسالك البولية.

الكيمياء الحيوية السريرية.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

سجل فِيْ أحد التخصصات التالية

التخصص فِيْ تقنيات المختبرات الطبية.

تخصص العلاج الطبيعي.

تخصص التغذية العلاجية.

تخصص تمريض.

التخصص فِيْ الأشعة التشخيصية.

كلية علوم الأرض

ومن أهم تخصصات كلية علوم الأرض ما يلي

فئة الهِيْدروجيولوجيا.

تخصص الجيوفِيْزياء.

مهندس بيئي.

تخصص الزيت والرواسب.

البنائية والاستشعار عن بعد.

التخصص فِيْ المعادن والصخور.

كلية علوم البحار

تضم كلية علوم البحار التخصصات التالية

الكيمياء البحرية العامة.

التخصص فِيْ بيولوجيا المياه.

الفِيْزياء البحرية العامة.

التخصص فِيْ الجيولوجيا البحرية.

تخصصات طب الأسنان

يشمل التخصصات التالية

تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان.

تخصصات الصيدلة

ضمن تخصصات الصيدلة يقدم الطالب العديد من التخصصات المختلفة

تخصص صيدلة.

كلية المعلوماتية والمعلوماتية

تضم الكلية التخصصات التالية

تكنولوجيا المعلومات.

حيازة فِيْ علوم الكَمْبيوتر.

تخصص نظم المعلومات.

كلية العلوم للبنات

تضم كلية العلوم للبنات التخصصات التالية

درس فِيْزياء.

الكيمياء الحيوية.

تعلم الكيمياء العامة.

درس رياضيات.

فئة علم الأحياء.

كلية الاقتصاد والإدارة

يشمل التخصصات التالية

محاسبة عامة.

تخصص فِيْ إدارة الأعمال.

متخصص فِيْ العلوم السياسية.

تخصص فِيْ الإدارة العامة.

اقتصادي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

تشمل التخصصات الأدبية فِيْ كلية الآداب ما يلي

قسم التاريخ.

التخصص فِيْ علم الاجتماع.

تخصص اللغة الإنجليزية.

علم النفس.

الجغرافِيْا العامة.

تخصص اللغة العربية.

شهادة فِيْ الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغات الأوروبية.

كلية الاقتصاد المنزلي

تضم كلية الاقتصاد المنزلي الأقسام التالية

الاقتصاد المنزلي التربوي.

فئة دراسات الطفل.

التخصص فِيْ الغذاء والتغذية.

التخصص فِيْ الملابس والمنسوجات.

إدارة الإسكان والأعمال.

تخصص فِيْ الفنون الإسلامية.

مدرسة تربوية

سجل فِيْ أحد التخصصات التالية

دراسات قرآنية.

تخصص اللغة العربية.

تخصص فِيْ العلوم الاجتماعية.

تخصص اللغة الإنجليزية.

اتجاه التربية الفنية.

المهنة فِيْ الدراسات الإسلامية.

اتجاه التربية البدنية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية (بنات)

وفرت الكلية للفتيات التخصصات والمجالات الأدبية التالية

قسم التاريخ.

شهادة فِيْ الدراسات الإسلامية.

الجغرافِيْا العامة.

تخصص اللغة العربية.

تخصص اللغة الإنجليزية.

معهد السياحة

تضم مدرسة السياحة التخصصات التالية

التخصص فِيْ السياحة والسفر.

تخصص الفندق.

كلية الاتصال والإعلام

تختص كلية الاتصال والإعلام بالتخصصات التالية

تخصص الإعلام والاتصال.

تخصص التصميم والإنتاج.

تخصص الصحافة.

قسم العلاقات العامة.

تخصص الاتصال التسويقي.

كلية التصاميم (بنات)

يمكن للطالبات الالتحاق بالتخصصات التالية

تخصص فِيْ التصميم والتصوير.

تخصص تشغيل المعادن.

تخصص النحت.

تخصص التصميم.

قسم الفخار.

تخصص النسيج.

مدرسة الأرصاد والبيئة والأراضي الريفِيْة

تقدم الكلية التخصصات التالية

تخصص الأرصاد الجوية

تخصص فِيْ علوم وإدارة الموارد المائية.

قسم العلوم البيئية.

التخصص فِيْ زراعة الأراضي الجافة.

كيفِيْة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1443

فِيْما يلي بعض الخطوات المهمة التي يمكنك اتخاذها لبدء عملية التسجيل فِيْ إحدى الكليات والكليات الرئيسية بجامعة الملك عبد العزيز.

فتح بوابة الدخول الإلكترونية.

اكتب البريد الإلكتروني للطالب ورقم الهاتف.

أدخل رقم الهُوية فِيْ المساحة المتوفرة.

يتم إرسال كلمة مرور لتأكيد طلب التسجيل بالبريد.

أدخل الرقم المرسل فِيْ الحقل المقدم.

قم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة وهِيْ الاسم والعمر ورقم الهُوية والمزيد.

تحقق من الحساب الشخصي للطالب لضمان عملية التسجيل.

شروط الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1443

يشترط للقبول فِيْ أحد فروع جامعة الملك عبد العزيز النقاط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ماعدا ابن الأم السَعُودِيْة.

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويجب ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أشهر.

موافقة جهة العمل على دراسة مقدم الطلب إذا كان موظفاً.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات فِيْ الشق الإداري للطلاب.

اكتساب اختبار القدرات والأداء للقبول فِيْ الشق العلمي للطلاب.

النجاح فِيْ اختبار المهارات والإنجازات للمسارات العلمية والإدارية والإنسانية للطالبات.

يحدد المركز الوطني للقياس مدة صلاحية المؤهلات وشهادة الإنجاز.

لا يخضع مقدم الطلب للفصل التأديبي.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى جامعة الملك عبد العزيز

يجب إرفاق المستندات التالية لقبول الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز

صورة المدرسة الثانوية الأصلية.

إرفاق هُوية الطالب.

قم بتحميل صورة ملونة مقاس 4 × 6 بخلفِيْة بيضاء.

ما يثبت الموافقة على مقر عمل الطالب للدراسة داخل الجامعة.

إرفاق شهادة الميلاد.

نسخة أصلية من هُوية الأم.

أصل هُوية الابن.

قم بتحميل مستند تعليمي يوضح سبب الانسحاب.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن تخصصات جامعة الملك عبد العزيز، الانضباط العلمي، تخصصات البنات بالجامعة، ما هِيْ أهم كليات جامعة الملك عبد العزيز، طريقة التسجيل، أهم شروطها وأهمها. المستندات المهمة المطلوبة.