تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز رابغ 1444 وشروط القبول

جامعة الملك عبد العزيز برابغ 1444 التخصصات وشروط القبول، جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المتميزة التي لها تاريخ طويل من الإنجازات الجديرة بالفخر، ومن أهم فروعها فرع رابغ الذي سرعان ما أعلن عن مجموعة من التخصصات. من خلال م ، سنتعرف على تخصصات جامعة الملك عبد العزيز، فرع رابغ، كَمْا سنتعرف على أهم شروط القبول لجامعة رابغ.

جامعة رابغ فرع الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي بدأت كجامعة خاصة حتى تم تعميمها من قبل الملك فِيْصل بن عبد العزيز. فتحت الجامعة أبوابها لجميع فئات المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتستقبل الجامعة أكثر من 36 ألف طالب وطالبة وتم اختيارها كواحدة من أفضل ثلاث جامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وحصلت على الاستقلال المالي والأكاديمي والإداري فِيْ يوليو 2022، وفق نظام الجامعات السَعُودِيْة الجديد.

مدراء جامعة الملك عبدالعزيز رابغ

تعد جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المتميزة التي تهتم بجميع التخصصات فِيْ مختلف فروع الجامعة، حيث تضم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تفِيْد الطالب أكاديمياً ومهنياً. جامعة عبدالعزيز فرع رابغ

كلية العلوم و فقه اللغة

فِيْما يلي نستعرض التخصصات التي تقدمها كلية العلوم والآداب بجامعة الملك عبد العزيز فرج رابغ

درس فِيْزياء.

درس رياضيات.

التخصص فِيْ اللغة الإنجليزية والترجمة.

علم الأحياء (علم الأحياء الدقيقة، الجيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، الحيوان، النبات).

حصة الكيمياء.

كلية إدارة الأعمال

من خلال ما يلي نقوم بفحص التخصصات التي تضمنتها كلية الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز، فرع رابغ

الخبرة القانونية.

تخصص التسويق.

نظم المعلومات الإدارية.

دبلوم فِيْ الإدارة الرياضية.

محاسبة عامة

صناديق الخزينة.

ادارة الموارد البشرية.

إدارة الخدمات الصحية والمستشفِيْات.

مدارس الحاسوب والمعلوماتية

من خلال ما يلي نقوم بدراسة التخصصات التي تشملها كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

خبرة فِيْ التجارة الإلكترونية.

واسترداد المعلومات.

فئة هندسة البرمجيات.

التخصص فِيْ رسومات الحاسوب.

خبرة نظم المعلومات.

خبرة الكَمْبيوتر الصناعية.

معلومات حيوية.

تكنولوجيا المعلومات وتشمل (الحوسبة المتنقلة – إدارة الشبكات وأمنها، وتقنية الويب).

كلية الهندسة

فِيْما يلي ندرس اختصاصات كلية الهندسة

نحن متخصصون فِيْ هندسة الكَمْبيوتر.

تخصص مهندس ميكانيكا.

مهندس صناعي.

شهادة فِيْ الهندسة الكيميائية وهندسة المواد.

شهادة فِيْ الهندسة المدنية.

تخصص مهندس كهرباء.

كلية الطب

فِيْما يلي نستعرض اختصاصات كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز فرع رابغ

التخصص فِيْ الطب والجراحة.

كلية الإعلام

فِيْما يلي ندرس التخصصات التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، فرج رابغ

قسم العلاقات العامة.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز برابغ 1444 تخصص

عملت جامعة الملك عبد العزيز، فرع رابغ، على تحديد مجموعة من الشروط الأساسية الهامة للالتحاق بالجامعة. كانت هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو ما يعادلها إذا كان من الخارج.

يجب على مقدم الطلب إرفاق خطاب موافقة من جهة العمل فِيْ حال كان لديه وظيفة.

يستثنى المرشح الكفِيْف من امتحانات تقييم الأداء.

يمكن للمرشح الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز مرتين فقط.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

يتم تقديم الطلب إلى الجامعة من خلال المنصة الإلكترونية التي تقدمها الجامعة.

التفاصيل التي أدخلها مقدم الطلب صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية.

يجب أن تمر ثلاثة أشهر من التسجيل إذا كان الطالب قد فصل سابقًا.

تقبل الجامعة الطلاب حديثي التخرج من الثانوية العامة.

يجب أن تكون نتائج اختبار القدرات واختبار التحصيل حديثة.

أن يجتاز المرشح اختبار القدرات لتخصص العلوم الإنسانية والإدارية واختبار القدرات والإنجاز للطلاب فِيْ تخصص العلوم.

معدلات القبول بجامعة الملك عبد العزيز برابغ 1444 تخصص

وبالطبع تختلف معدلات القبول لتخصصات جامعة الملك عبد العزيز برابغ من اتجاه إلى آخر. فِيْما يلي نظرة عامة على معدلات القبول لهذه التخصصات

معدلات القبول فِيْ التخصصات الإدارية معدل القبول للطالبات 70٪.

معدلات القبول فِيْ التخصصات العلمية تبلغ نسبة الطالبات 70٪.

المستندات المطلوبة للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز عددا من الوثائق المهمة للتسجيل فِيْ جامعة عبد العزيز، وهِيْ كالتالي

يجب على مقدم الطلب إرفاق أصل شهادة الثانوية العامة.

إرفاق هُوية مقدم الطلب.

يجب على الطالب إحضار صورة ملونة مقاس 4 * 6 سم بخلفِيْة بيضاء (الطالب مغطى).

يرفق مقدم الطلب وثيقة تثبت موافقة صاحب العمل.

إرفاق أصل شهادة الميلاد بالإضافة إلى أصل الهُوية للأم والابن فِيْ حال لم تكن صاحبة الطلب أم سعودية أو ابنا سعوديا.

يجب أن يحضر المتقدم شهادة معتمدة توضح سبب انسحاب الطالب من أي مؤسسة تعليمية فِيْ حالة الانسحاب.

يجب على الطلاب ذوي الإعاقة إحضار بيان من مركز الاحتياجات للاستفادة من الإعفاءات.

تحديد نوع الإعاقة للطلاب ذوي الإعاقة.

تواصل مع عميد رابغ لشؤون الطلاب

يمكن التواصل مع عمادة شؤون الطلاب بفرع رابغ مباشرة من خلال الذهاب إلى منصة تويتر “”، حيث يمكن للطالب إرسال جميع الأسئلة والشكاوى، بالإضافة إلى المتابعة المباشرة للأخبار المختلفة المتعلقة بإدارة الجامعة.

رَابِطْ الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز

يمكن للطلاب الراغبين فِيْ معرفة المزيد عن كليات جامعة الملك عبد العزيز والاطلاع على تخصصات هذه الكلية التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي للجامعة للتعرف على تفاصيل المناهج والاطلاع على كافة التطورات الجامعية بالجامعة. كَمْا يتيح التواصل المباشر مع عميد القيد بسهُولة وصلة إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعرفنا على جامعة الملك عبد العزيز فرع رابغ كَمْا تعرفنا على جامعة الملك عبد العزيز برابغ 1444 تخصص وشروط قبول وتعرفنا على معدلات القبول بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ. التخصصات 1444.